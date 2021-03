Chaos politique à Verviers : Ecolo réclame de nouvelles élections

Les écologistes verviétois sont excédés. Après s'être retirés des négociations de formation d'une nouvelle majorité communale, après le pas en arrière inopiné du CDH sur sa demande de retrait de la vieille motion anti-Targnion, la régionale Ecolo verviétoise exige "des élections pour en finir avec le cirque politique verviétois"

"Depuis plusieurs mois, la Régionale Ecolo de Verviers observe avec inquiétude le cirque politique organisé par les partis traditionnels. Les représentant.es de ceux-ci, mus par leurs intérêts personnels mettent en péril non seulement les relations politique-citoyen au sein de la ville de Verviers, mais salissent également l'image du chef-lieu d'arrondissement, Verviers ; par ricochet, tout l'arrondissement qu'il représente est pointé du doigt comme symbole des petits arrangements et de l'entre-soi politique.

La Régionale Ecolo constate que des partis se présentant seuls devant l’électeur se sont unis de façon inconditionnelle, au mépris de leurs positions politiques de départ, pour porter leurs intérêts partisans aux dépens de l’intérêt des habitants de Verviers et de la démocratie.

Les derniers errements tant de ce cartel MR/NV/CDH, que du PS (dont le choix des électeurs n’est pas non plus respecté) nous forcent à réclamer de nouvelles élections au plus vite."

Le prochain conseil communal se tiendra lundi soir à Verviers. Il aurait dû voter sur un texte qui aurait été un pas significatif vers l'installation d'une nouvelle majorité. Il s'agissait de retirer la motion qui avait mis en place l'éphépère bourgmestre Jean-François Istasse à la place de Muriel Targnion. Cette motion n'est plus d'actualité puisqu'elle a été suspendue par le Conseil d'Etat et que Muriel Targnion est revenue à la tête de la Ville.

Cependant, ce texte existe encore et il fait courir un risque juridique à une éventuelle future majorité. Le code de la démocratie locale interdit de renverser un collège moins d'un an après en avoir renversé un autre. Lundi, le vieux texte aurait été retiré et selon la théorie du retrait d'acte, il aurait été supposé ne jamais avoir existé. Il semble qu'un problème de forme ait contraint le CDH à suspendre sa demande de retrait.

Ce ènième pas de ce qui ressemble de plus en plus à une interminable procession d'Echternach est l'occasion pour les écologistes d'envoyer une volée de bois vert aux socialistes et aux négociateurs du Cartel verviétois.