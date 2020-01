Chantiers du tram liégeois: la mobilité s'annonce difficile pour l'année 2020

Le trafic risque de se densifier à Liège ces prochaines semaines. En cause, les chantiers prévus pour l’arrivée du tram. C’est cette année que les premiers rails seront installés. Par conséquent, de gros travaux sont prévus. Il faudra s’armer de patience pour circuler dans le centre-ville de Liège en 2020.

Le premier à venir est l’un des plus important. C’est celui de la trémie Charlemagne. Cette trémie, qui passe sous le boulevard Piercot, va disparaître. "On va mettre toutes les mesures en œuvre pour essayer d’atténuer les problèmes en termes de circulation. On va réduire à deux bandes de circulation au niveau du carrefour Piercot. Nous devons encore prendre certaines mesures de déviation. Ce sera un enjeu important en termes de mobilité pour janvier et février en tout cas", Marc Minet qui coordonne le chantier du tram.

Autre zone critique : la place de l’opéra

Dès le mois d’octobre, circuler en voiture devant l’opéra sera interdit. "La partie devant l’opéra va être transformée en piétonnier. Il n’y aura plus de transit possible entre le boulevard de la Sauvenière par exemple et la rue de l’Université", ajoute Marc Minet, directeur de la sécurité civile de la Ville de Liège. Fini aussi d’aller vers la place Saint-Lambert en venant du boulevard de la Sauvenière car cette grande artère sera désormais un cul-de-sac. Par contre, il sera toujours possible de circuler dans l’autre sens.

Dernier gros point noir : la rue Feronstrée

Les voitures ne pourront également plus circuler rue Feronstrée dès juillet 2020. Cette rue va devenir une zone piétonne.

Plusieurs autres chantiers sont également prévus sur les 12 kilomètres du trajet du tram notamment place Général-Leman, le parking devant le standard ou encore les quais de la batte. Cette année risque d’être la plus compliquée en termes de mobilité. Pour vous organiser, vous pouvez retrouver toutes les perturbations et le calendrier des travaux sur le site internet du tram.