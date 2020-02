Chantiers à Liège : pourquoi tant d'incidents ?

Percer une conduite de gaz, une canalisation d’eau ou encore arracher des câbles de téléphone, ce sont des incidents qui arrivent régulièrement. Ces 15 derniers jours, la ville de Liège en a connu 2 liés à des conduites de gaz percées involontairement par des ouvriers. C’était le cas par exemple mardi après-midi à la cité administrative. Ce genre d’accident révèle la difficulté pour les entrepreneurs de travailler dans un sol urbain de plus en plus encombré.

Quelles informations les ouvriers disposent-ils pour éviter cela ?

D’abord, ils ont des informations données par le maître d’œuvre et en principe, la liste des concessionnaires dont on pourrait retrouver des conduites dans le sol. Ensuite, depuis peu, il y a le système Klim. C’est un logiciel qui permet de télécharger les plans du sous-sol dès qu’on zoome sur une zone. Quand il y a des conduites de gaz, il est aussi prévu de faire une fouille préalable au travail des pelleteuses.



Comment expliquer les incidents alors ?

Parfois, les fouilles ne sont pas effectuées ou alors on rencontre des anomalies dues au passé, à des renseignements qui n’ont pas été numérisés. C’est ce qu’explique le patron de Chêne, entreprise de travaux publics basée à Trooz : "Si on estimait être à un mètre de la façade et qu’un peu plus loin, il y avait la fondation d’un vieux bâtiment, et bien peut-être que les ouvriers ont dévié la conduite à gauche ou à droite de cet obstacle et à cette époque-là, ce n’était pas renseigné. Pour l’entrepreneur, c’est assez fastidieux de détecter ce qui est nouveau et ancien. On ne peut pas tout faire à la pelle et suivre la conduite centimètre par centimètre".



Rappelons que le bourgmestre attend d’avoir toutes les explications et tous ses apaisements avant d’autoriser la poursuite des chantiers où ont eu lieu ces incidents.