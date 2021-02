Chantier "Verviers Ville Conviviale": la fermeture complète de l'axe Crapaurue – Théâtre fera gagner six mois.

Six mois de chantier en moins, c’est toujours bon à prendre, se diront sans doute les citoyens verviétois en apprenant que l’une des phases majeures du méga chantier "Verviers Ville Conviviale" durera six moins de moins que prévu initialement. Cette phase concerne la traversée de la ville d’Est en Ouest depuis l’Hôtel de Ville jusqu’à la Gare Centrale via Crapaurue, la place Verte, la rue Xhavée et la rue du Théâtre, une véritable colonne vertébrale qui alimente le cœur de la cité, ses commerces, ses parkings, ses établissements scolaires ainsi que la piscine ; cet axe est aussi le plus fréquenté par les bus du TEC. Par quel coup de baguette magique ce chantier a-t-il pu être réduit de la sorte ? Rien de surnaturel mais le fruit d’une décision collégiale prise par tous les intervenants liés de près ou de loin au chantier "Verviers Ville Conviviale": la Ville bien sûr mais aussi les auteurs de projets, les entreprises de travaux, impétrants et autres, le TEC et la police locale, tandis que les commerçants participent jeudi soir à une réunion menée par les autorités communales. Il s’agit d’adapter le déroulement du chantier en fermant totalement à la circulation, et en deux phases, l’axe Crapaurue – Grand-Théâtre au lieu de laisser une demi-voirie accessible aux véhicules pendant les travaux.

Le chantier longera la place Verte, à gauche sur le cliché, déjà en travaux depuis plusiurs mois - © RTBF - Philippe Collette

Maintien de la trémie : une opportunité

La complexité du chantier "Verviers Ville Conviviale" – il s’étale sur 40.000 m² pour un coût global de 18 millions d’euros dont 10 de la Ville et 8 des Fonds Feder – engendre au fil de son déroulement des prises de décision parfois opposées à ce qui était prévu dans le cahier des charges ; c’est ce qui s’est passé pour l’axe Crapaurue – Grand-Théâtre, déjà ouvert par les impétrants depuis le printemps dernier, et dont les travaux en surface doivent démarrer de manière imminente. " Au départ, nous avions prévu de travailler sur cet axe par demi-voirie en alternance avec une bande de circulation longeant le chantier, explique Laurent Miny, auteur de projet au sein du bureau liégeois Greisch, car la trémie assurant l’accès Ouest du centre-ville devait être fermée dans le cadre du chantier du centre commercial de City Mall ; or, il est apparu que ce chantier ne devait pas démarrer comme prévu et nous avons saisi cette opportunité pour décider une fermeture complète, en deux phases, de l’axe concerné ; " Une décision qui, soit dit en passant, semble enterrer un peu plus encore la perspective du complexe commercial OQuai, prévu par le promoteur City Mall (26.000 m², 100 magasins et incluant la rénovation de la rue Spintay laquelle fait actuellement couler beaucoup d’encre).

Avec le maintien de la trémie, le trafic pourra donc rejoindre le cœur de la Ville vers la place du Martyr et être dirigé vers l’Est par la rue du Collège et la rue des Raines. Plus rien ne s’opposait donc à fermer l’axe Crapaurue – Grand-Théâtre à la circulation ce qui permettra ainsi d’ouvrir un chantier sécurisant tant pour les ouvriers que les piétons.

Le chantier se déroulera en deux phases

Pour assurer un accès permanent au centre et ses nombreux services, le chantier se déroulera en deux phases : " dès le 8 mars prochain si les conditions météo le permettent, poursuit Laurent Miny, nous entamerons le tronçon depuis le haut de la rue de la Concorde jusqu’à la place Verte, des travaux prévus pendant trois mois ; après quoi, il sera rouvert à la circulation et nous entamerons alors la deuxième phase entre la place Verte et le haut de Crapaurue qui devrait s’achever au début de l’année 2022 au lieu de juillet comme prévu ce qui nous fait donc gagner six mois de chantier et de perturbation." Cette mesure sera aussi bénéfique pour la qualité de la finition car les entreprises pourront travailler d’une traite en surface. Parallèle à l’axe concerné, la rue du Manège située à l’arrière du Grand-Théâtre, est actuellement en chantier complet ; une fois achevée, la rue sera revêtue d’un tarmac provisoire, jusqu’à la pose des pavés définitifs, en raison des travaux prévus à la bonbonnière dès mai 2022 ; ce tarmac offrira ainsi de nouvelles possibilités de déviations locales.