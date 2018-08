Chantier sur l'autoroute entre Rocourt et Alleur dès le 18 août

Un chantier visant à réhabiliter le revêtement de l'autoroute E40/A3 entre Rocourt et Alleur en direction de Loncin débutera samedi 18 août à 20h00, a annoncé mardi la Sofico.

Du 18 août à 20h00 au 16 septembre à 6h00, la circulation sera maintenue sur trois voies de circulation dans chaque direction, mais celles-ci seront plus étroites. La vitesse y sera limitée à 70 km/h sur les voies en direction d'Aix-la-Chapelle et sur la voie à contresens vers Loncin, mais à 50 km/h sur les voies de droite en direction de Loncin.

Les usagers qui emprunteront la voie à contresens en direction de Loncin ne pourront pas utiliser les bretelles de sortie 33 "Rocourt" et 32 "Alleur". Les bretelles de sortie et d'accès 33 "Rocourt" et 32 "Alleur" en direction de Loncin devront être fermées en alternance afin de permettre leur réfection.

De la mi-septembre au début du mois d'octobre, la pose des écrans antibruit se poursuivra avec un impact limité sur le trafic.

Il s'agit de la seconde phase du chantier de réhabilitation de l'autoroute entre Vottem et Alleur. Le chantier vise à réhabiliter le revêtement de l'autoroute E40/A3 entre Rocourt et Alleur, en direction de Loncin, remplacer les rails de sécurité par des séparateurs en béton, ainsi qu'à réhabiliter et remplacer les écrans antibruit à hauteur de Rocourt.