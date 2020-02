Chant et salut nazis chez Lequet (Liège) ce dimanche : des clients très choqués

Un patron de restaurant qui diffuse un chant à caractère nazi et les accompagne d’un salut hitlérien, voilà qui a de quoi interpeller. L’incident a en tout cas choqué plusieurs clients du célèbre établissement liégeois "Café Lequet" ce dimanche. Plusieurs ont rapporté les faits sur les réseaux sociaux.

"Pas du genre à colporter les ragots, encore moins les mauvaises nouvelles. Mais depuis 13h aujourd’hui (dimanche) un événement s’est accroché à mon esprit : le repreneur du célèbre et folklorique Café Lequet, aussi ivre que grossier, lançant à tout va son bras hitlérien vers les clients en salle, avec en fond sonore un chant d’armée nazi, si fort que nous n’arrivions même plus à se parler à table. Pitié dites-moi que j’ai fait un cauchemar…", s’indigne une cliente présente à ce moment-là.

"Plongée dans le 3eme Reich : chants et saluts nazis orchestrés par un patron ivre mort ne tenant plus debout. Bagarre avec la clientèle en présence d’enfants, insultes, propos racistes et homophobes. Tellement triste d’écrire un avis pareil après de tant de bons souvenirs en famille. La fin d’une légende liégeoise", témoigne un autre client.

J’avais bu un coup mais j’assume. Je ne suis pas nazi. Je suis blanc-bleu-belge

Ces faits, le patron du restaurant, qui a repris l’établissement en janvier dernier, les reconnaît et se dit même étonné d’être contacté à ce sujet : "On a mis des chansons flamandes depuis Youtube et en voyant certaines photos on a vu que c’était des chants de la Wehrmacht. On ne l’a pas fait exprès. On a rigolé un coup avec ça, même chose pour les saluts. Il y a plus grave que ça. On a fait les cons. J’avais bu un coup mais j’assume. Je ne suis pas nazi. Je suis blanc-bleu-belge", explique Marc De Bruyn.

Des faits déjà largement négativement commentés sur les réseaux sociaux.