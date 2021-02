Chandeleur: les crêpes vont sauter aussi dans les boulangeries

Ce mardi, c'est la chandeleur, et il y a fort à parier qu'il y aura une bonne odeur de crêpes tout à l'heure dans de nombreuses cuisines. Chez les boulangers aussi, car pour ceux-ci, c'est un jour important.

Une cuisson en direct, devant le client

A la Maison Massin, à Liège, par exemple, plusieurs milliers de crêpes vont être cuites durant la journée, comme le détaille la gérante, Cindy Francotte: "On commence à préparer la pâte la nuit, les ouvriers produisent beaucoup beaucoup de litres de pâte, et on cuit tout en direct. C'est vraiment notre spécialité: on cuit directement devant le client dans l'établissement. Depuis une semaine, les habitués ont déjà passé leur commande, aussi notamment pour des écoles ou d'autres établissements. Et alors il y a toute la clientèle qui vient au jour le jour et achète directement sur place".

Entre 2000 et 3000 crêpes sur une journée

Au total, ce sont 2 à 3000 crêpes qui seront cuites pour la Chandeleur: "On commence à cuire à 5 heures du matin, et on cuit toute la journée, jusqu'à la fermeture, à 18 heures. Comme on les fait en direct, entre les hommes qui font la pâte, la vente, et la cuisson, on est quatre ou cinq à être mobilisés rien que pour ça".

Et puis certaines croyances populaires sont aussi liées aux crêpes de la Chandeleur. Il se dit ainsi que la première crêpe ne doit pas être mangée mais gardée toute l'année dans une armoire pour que les récoltes soient abondantes, et que pour avoir un portefeuille bien rempli durant toute l'année, il faut faire sauter les crêpes dans la poêle en tenant une pièce dans la main gauche.