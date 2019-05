Chambre: la vague verte et PTBiste se confirme en province de Liège

A la Chambre, c'est clairement la vague verte et PTbiste qui se confirme. La province de Liège envoie 15 députés à la Chambre. Et tant le PTB qu’Écolo triplent leur nombre de sièges. Ils en avaient chacun un, ils passent à 3.

Écolo enverra la theutoise Julie Chanson et le hutois Samuel Cogolati à Bruxelles. Le meilleur score de la liste a été réalisé par la liégeoise Sarah Schlitz. C'est elle qui avait remplacé Muriel Gerkens lorsque celle-ci avait dû abandonner son mandat pour se présenter en octobre dernier à la Province.

Sarah Schlitz confirme donc son essai avec un très beau score personnel de 17.728 voix. Nous l'avons rencontrée à l'issue du scrutin: « Oser mettre une jeune femme qui se lance, c'est quelque chose qui paye » constate Sarah Schiltz. « Une chose que les autres partis n'ont pas osé franchir. Entre Daniel Bacquelaine, Frédéric Daerden ou Raoul Hedebouw, qui sont mes principaux concurrents, on voit clairement aujourd'hui une tendance qui se dégage en faveur d’Écolo. C'est encourageant. Je pense qu'il y a un ras-le-bol du citoyen qui a envie de renouveau. Et ça se traduit dans les urnes ».

Côté PTB, la figure charismatique du parti Raoul Hedebouw emmènera dans ses bagages à la Chambre sa colistière herstalienne Nadia Moscufo ainsi que l'ancien syndicaliste limbourgeois de Ford Genk Gaby Colebunders.

Le PS maintient ses 5 sièges grâce à l'excellent score de Frédéric Daerden, près de 55.000 voix. A la Chambre, le Herstalien sera accompagné de Julie Frenandez Fernandez, Christophe Lacroix, Laura Crapanzano et l'ancien président de la FGTB liégeoise, Marc Goblet, qui poussait la liste. Le PS qui devra se pencher sur le cas de Julie Fernandez Fernandez et Laura Crapanzano, toutes deux échevines dans des villes de plus de 50.000 habitants, l'une à Liège, l'autre à Seraing, et qui, en principe, selon les règles de leur parti, ne peuvent siéger des deux côtés.

Côté MR et CDH, par contre, on faisait grise mine ce dimanche en région liégeoise puisque le MR perd 2 sièges. Seuls Daniel Bacquelaine, Katrin Jadin et le Crisnéen Philippe Goffin sont élus. Le Ministre des pensions a annoncé qu'il privilégierait son mandat de bourgmestre, il pourrait donc laisser son mandat de député à son suppléant, Gilles Foret.

Le CDH, lui, perd un de ses deux sièges. Seule l'Aqualienne Vanessa Matz est élue. Le CDH avait misé sur le défenseur des navetteurs, Gianni Tabbone, 3ème sur la liste, pour récolter un maximum de voix. Il a tout donné dans sa campagne, sans parvenir à convaincre totalement pour cette première participation à un scrutin. Il engrange quand même 2600 voix de préférence.

Le PP perd son siège. Et les autres listes n'en n'avaient pas.

Découvrez ici les voix de préférence pour la circonscription de Liège.