Chambre du conseil de Liège: un policier suspecté de fuites placé sous bracelet électronique

Un enquêteur liégeois de la police judiciaire fédérale a bénéficié lundi d'un placement sous le régime du bracelet électronique dans le cadre des faits de fuites dans un dossier de terrorisme qui lui sont actuellement reprochés. Le policier avait été placé sous mandat d'arrêt mercredi et son dossier a été traité ce lundi par la chambre du conseil de Liège.

Ce policier liégeois sexagénaire arrive en fin de carrière et présente des états de service sans aucune zone d'ombre après 42 années de métier. Il avait été placé sous mandat d'arrêt mercredi par le juge d'instruction Dominique Lizin, suspecté d'avoir compromis une enquête bruxelloise sur un dossier terroriste après avoir livré des indications à un de ses "indics". Les pratiques du policier, dans le cadre de ses fonctions, entraînaient parfois l'échange d'informations avec des "indics", selon le principe du "donnant donnant". Dans ce contexte, le policier a été inculpé de violation du secret professionnel, d'association de malfaiteur et d'utilisation abusive des banques de données policières.Son avocate, Me Thône, n'a pas souhaité commenter la situation de son client à ce stade de la procédure en raison de la particularité du dossier. Le conseil de l'inculpé s'en est référé à la décision du parquet et n'a pas plaidé à ce stade de la procédure devant la chambre du conseil.Conformément à la décision prise par le juge d'instruction, le policier a toutefois bénéficié dès ce lundi d'une mesure de placement en détention sous le régime du bracelet électronique.