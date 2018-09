Chambre criminelle de Liège : L'audience à nouveau ajournée, l'armée va être sollicitée

Le procès des dix personnes poursuivies pour leur implication dans l'homicide de Jeff Nyssen a une nouvelle fois été ajourné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège en raison du manque de moyens policiers pour assurer la sécurité. Le ministère public va tenter de réquisitionner l'armée pour que le procès puisse reprendre jeudi matin dans des conditions de sécurité optimales, a-t-on appris.

Jean-François Nyssen, dit "Jeff", un Tihangeois de 52 ans, avait été atteint de coups de couteau mortels lors d'une bagarre entre motards rivaux le 26 décembre 2015 devant un club de Haccourt. Il était membre des Hells Angels.

Dix personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre notamment d'assassinat.

Mardi, l'audience avait déjà été ajournée en raison d'un manque de moyens policiers. Le syndicat policier SNPS avait lancé un mouvement, qui n'était pas une grève déclarée, mais qui invitait tous les policiers du pays à se rendre chez le médecin pour obtenir un certificat médical couvrant une indisponibilité d'une journée.

Le procès devait reprendre ce mercredi avec les plaidoiries des principaux prévenus. Mais de nombreux policiers ont pris l'initiative de prolonger le mouvement. En matinée, plus de 25 policiers manquaient pour assurer la sécurité dans le palais et aux alentours. Le tribunal a dès lors pris la décision d'ajourner une seconde fois l'audience.

L'avocat général Murielle Radoux va tenter de réquisitionner l'armée pour assurer la sécurité du procès à partir de jeudi. La difficulté pour les militaires serait d'assurer une fonction pour laquelle ils n'ont pas spécialement été préparés. Ces militaires pourraient cependant être accompagnés de policiers.

Si l'armée répond favorablement, le procès reprendra jeudi matin. Dans le cas inverse, les débats seront reportés à lundi matin.

Le SNPS proteste contre ce qu'il considère comme des attaques au statut de fonctionnaire et de policier en particulier, notamment en matière de pension. Il dénonce aussi une politique de recrutement défaillante et l'absence de lutte ambitieuse contre les violences dont sont victimes les policiers. Ces mesures sont "génératrices de fatigue, de stress, de dangers physiques et donc de risques graves pour