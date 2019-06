Chaleur: les entreprises minéralières tournent à plein régime

En cette semaine caniculaire, le bon réflexe, c'est de s'hydrater, en buvant de l'eau de préférence. Et vous êtes sans doute nombreux à vous précipiter dans les grands magasins pour dévaliser les rayons boissons.

Chez les producteurs d'eau minérale, on est en plein pic de production. Mais les entreprises minéralières ne sont pas prises de court. Elles ont anticipé cette canicule. Achmed Boumrah, responsable de la production des eaux de Chaudfontaine: "En période estivale, ce qui se passe, c'est que les lignes tournent à plein régime, jour, matin et nuit aussi, pour justement s'assurer qu'on est en mesure de délivrer les produits en temps et en heure pour nos clients".

Ce qui va être consommé cette semaine est donc déjà en bouteille: "Absolument, c'est déjà en bouteille, et déjà disponible et prêt à être livré chez le client ou déjà chez le client dans certains cas" conclut Achmed Boumrah.