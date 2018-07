Chaleur: les conseils pour lutter contre la déshydratation portent leurs fruits

Cela ne vous aura pas échappé: depuis plusieurs jours, il fait chaud. Dans ces circonstances, les conseils sont toujours les mêmes: boire beaucoup d'eau, faire attention aux plus vulnérables: enfants en bas âge, personnes malades ou séniors. Des conseils répétés qui ont visiblement fait leur bout de chemin en quelques années.

Pour l'instant, les hôpitaux liégeois ne signalent pas de pic d'admission. L'hôpital de la Citadelle a bien accueilli quelques personnes déshydratées ces derniers jours. Mais les progrès sont manifestes. Docteur Nicolas Berg, responsable du service de gériatrie: "Dans le temps, dès qu'il y avait des chaleurs, on avait toute une série de patients qui arrivaient avec des états manifestes de déshydratation. Maintenant, dès qu'il y a des phases de chaleur, on diffuse régulièrement des alertes. On dit: attention, n'oubliez pas de boire. Et donc, il y a une amélioration au sein de la société, dans les acteurs socio-sanitaires, que ce soit des médecins, des infirmières mais également le grand public, même des personnes âgées elles-mêmes. Ça arrive fréquemment, même à l'hôpital, qu'il y ait des personnes qui me disent: je dois beaucoup boire docteur parce qu'il fait chaud. Je crois qu'avant, les personnes le disaient moins. Et donc je crois qu'on y fait quand même un peu plus attention".