Chaleur: horaires décalés, tâches plus légères, les entreprises s'adaptent

Toute cette semaine, nous allons subir des températures au-delà des 30 degrés à l'ombre. Pas simple de travailler dans ces conditions. Les employeurs, tant publics que privés, tentent de s'adapter. C'est le cas dans cet atelier de repassage. Leur fer entre les mains, les repasseuses ont déjà chaud. Il est à peine 9 heures du matin et la vapeur rend l'air lourd et humide. La semaine s'annonce compliquée. Noëlle Deschamps, repasseuse: "C'est très difficile parce que les fers chauffent, ça dégage beaucoup de vapeur, les tables sont chauffantes également, les chaudières aussi. Nous sommes dans un bâtiment préfabriqué, donc avec la canicule, c'est assez pénible. Et, malgré les ventilateurs, vu le nombre de personnes qui travaillent ici et la chaleur que ça dégage, ce n'est pas possible". Des horaires décalés Face à la situation, l'entreprise a décidé de mettre en place quelques adaptations. Ces prochains jours, les repasseuses commenceront une heure plus tôt. Pierre Lelarge, responsable de l'atelier de repassage: "Elles peuvent commencer à partir de 6 heures du matin, prendre des pauses régulièrement, et elles travailleront maximum jusqu'à 10 heures pour qu'elles puissent supporter la chaleur, alors que d'habitude on ouvre jusqu'à 18 heures. On s'adapte donc pour la canicule".

Des tâches plus légères Ce lundi, les ouvriers travaillent dans une impasse, à l'ombre. - © RTBF Au service Travaux de la Ville de Liège, pas d'adaptation des horaires. Les ouvriers ont refusé, mais ils sont bien occupés. Ils font des pauses régulières, et surtout, ils effectuent des tâches plus légères: "On essaye de trouver des travaux un peu moins pénibles que d'habitude" explique Edmond Lemoine, contremaître au service des Travaux de la Ville de Liège. "Ici, on a essayé de mettre les ouvriers dans une impasse où le soleil ne vient pas. Ils sont à l'ombre, donc c'est un peu moins pénible, même si le travail de paveur est pénible tout le temps. Mais les travaux comme la pose de tarmac à chaud, dans la mesure du possible, on essaye de les postposer".

37,5 degrés dans la friterie d'Hassan Dans la friterie d'Hassan Akbulut, la température atteignait déjà 37,5 degrés ce lundi peu avant midi. - © RTBF D'autres n'ont pas le choix: dans la friterie d'Hassan Akbulut, il faut bien travailler, aucune adaptation. Et entre les frites et les hamburgers, il fait très très chaud. "Ici, il est presque 11h30, dehors, il fait 28 degrés, et ici j'ai 37,5 degrés" explique le frituriste. "J'ai la cuisinière qui va non-stop, j'ai l'appareil à hot-dogs qui va non-stop. Avec les appareils qui vont non-stop, la température, tu peux faire ce que tu veux, elle monte plus qu'ailleurs". Cet après-midi, le mercure pourrait grimper jusqu'à 33 degrés. Le reste de la journée s'annonce éprouvant pour celles et ceux qui ne pourront fuir la chaleur.

Chaleur : Adaptations dans le secteur du travail - JT 13h - 24/06/2019 La chaleur, un thermomètre qui s'affole... Toute cette semaine, nous subirons des températures au delà des 30 degrés à l'ombre. Pas simple de travailler dans ces conditions... Les employeurs, tant publics que privés, tentent de s'adapter.