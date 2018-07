Chaleur et rail ne font pas toujours bon ménage : Infrabel accentue les contrôles

Les voies de chemin de fer peuvent elles aussi souffrir de la chaleur. C'est pourquoi elles sont régulièrement inspectées, et plus encore lorsque les températures deviennent élevées. Sur le tronçon entre Chênée et Thimister, trois équipes d'Infrabel sont à l'œuvre.

Après s'être assurées qu'aucun train ne passera sur la voie inspectée, les équipes peuvent commencer les vérifications. Celles-ci s'effectuent toutes les 10 semaines en temps normal, plus toutes les quatre semaines pour la lubrification et toutes les deux semaines pour une simple inspection visuelle. Par contre, en cas de forte chaleur, d'autres règles s'appliquent.

" Une fois que la température dépasse les 40 degrés au rail, on est dans l’obligation de venir contrôler les aiguillages et en hivers, à l’inverse, quand les températures descendent en dessous de -5 degrés, c’est la même chose ", explique André Van Hooidonck, chef de secteur technique voie.

Quarante degrés au rail, c'est environ 25 degrés de température extérieure. L'objet de toutes les attentions : la dilatation des rails possible dès cette température. " En fonction de la température, certaines parties se dilatent et nous avons des limites à ne pas dépasser. La plage, c’est entre zéro et soixante millimètres. C’est la valeur de la cote Y. Ici, elle est de 39 mm, c’est impeccable. Ensuite, je me déplace et je contrôle l’aspect général de l’aiguillage pour voir s’il n’y a pas un problème quelconque ", ajoute-t-il. Heureusement, lors de ce contrôle, pas de soucis de température, celle-ci étant au rail de 28 degrés.

Le risque en cas de dilatation, c'est qu'un aiguillage ne fonctionne pas correctement, privant ainsi le réseau d'une voie de circulation.