Chaleur: 18.000 litres d'eau chaque jour pour les animaux du refuge du Marais à Fize-Fontaine

Les vaches, les chevaux. Ils ont beaucoup souffert et souffrent encore de la sécheresse, au grand désarroi des responsables du refuge du Marais, à Fize-Fontaine, sur la commune de Villers-le-Bouillet. Un refuge qui héberge des bovins et des chevaux.

Chaque jour, il faut pas moins de 18.000 litres d'eau pour abreuver les pensionnaires du lieu. Et cela dure depuis des mois.

La situation est très tendue, comme l'explique Henry-Claude Vercruysse, le responsable du refuge: "Cette année, c'est dramatique parce que toutes les prairies sont brûlées. On a dû déjà depuis trois semaines conduire de l'eau. On a battu des records jeudi et vendredi de la semaine dernière, on a conduit jusqu'à 18.000 litres d'eau, et pour ne pas que l'eau soit trop chaude et s'évapore, on faisait toute notre journée mais en plus, on allait ravitailler en eau de 19 heures à 2 heures du matin".

Les réserves pour l'hiver sont déjà entamées

"Les laisser en prairie posait d'énormes problèmes parce qu'ils n'avaient plus rien, donc on les nourrissait" poursuit Henry-Claude Vercruysse. "Ça veut dire que les réserves qu'on a faites pour l'hiver sont déjà entamées. Ça pose énormément de problèmes et ça fait un très grand trou dans le budget. Il faut dire que nous avions comme grand projet de faire une écurie pour rassembler le maximum d'animaux ici puisqu'on est à trois endroits. Et on a de nouveau dû entamer dans le bâtiment qui allait être construit maintenant. C'est une catastrophe. C'est tout".

Le refuge a déposé une demande à la SWDE pour avoir un petit coup de pouce pour leur facture d’eau.