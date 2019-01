Chaise, pouf ou ballon... c'est la classe flexible de Madame Nathalie à Modave

Entre chaise normale mais avec coussin, siège ballon, chaise haute ou encore canapé, voire debout face à un pupitre, le choix ne manque pas. Et selon l'institutrice, les enfants sont plus concentrés : " J’ai remarqué que certains gigotaient beaucoup sur leur chaise et avec soit un coussin d’équilibre, soit un ballon, je remarque qu’ils sont beaucoup plus concentrés ", souligne Nathalie Seron.

Julia s'est installée sur un pouf, dans le coin salon - © RTBF - Olivier Thunus

Les enfants apprécient cette classe flexible et confirment que cela les aide : " Déjà, moi, avant, quand on n’avait que des chaises, je gigotais beaucoup avec la chaise et maintenant, avec les ballons, je gigote beaucoup moins. Je suis plus attentive ", reconnaît Lara. " Moi je suis sur un pouf pour l’instant. J’avais envie de m’assoir sur quelque chose de plus mou que ma chaise. En changeant de chaise, je me concentre un peu plus. Si je suis tout le temps sur un ballon, je vais me mettre à bouger tout le temps ", confie Julia. " Moi ça m’aide à me concentrer mieux. Pour changer de siège, on demande d’abord à l’institutrice… mais pour gigoter pas forcément… ", ajoute Tom.