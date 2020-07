Certains cyclistes prennent-ils le Ravel pour le circuit de Spa-Francorchamps ?

La bicyclette est vraiment devenue la petite reine du déconfinement. Les magasins de vente de vélos sont pris d’assaut. Tout le monde veut son deux-roues. Mais sur la voie publique, surtout si les vélos sont électriques, certains cyclistes se sentent pousser des ailes. Sur les tronçons du ravel en particulier, ils tracent à toute allure. Les familles qui se promènent à pied se sentent insécurisées.

On dirait qu’ils font la course

C’est notamment le cas sur le parcours qui relie Spa à Jalhay. En vélo électrique, certains cyclistes dépassent les 30 km/h sur le Ravel. La maman de Lucia et Olivia profite du Ravel pour leur apprendre à rouler à vélo : "Ils vont plus vite que 30 km/h. On dirait qu’ils font la course. Souvent les cyclistes n’ont pas de sonnette donc ils ne préviennent pas et ils arrivent à toute vitesse. Quand nos enfants apprennent, ils ont tendance à zigzaguer donc c’est dangereux".