"Certaines étoiles brillent plus fort", l'hommage d'une mère à ses fils assassinés

"Certaines étoiles brillent plus fort", c'est le titre du roman écrit par Madeleine Bosly, la maman de Jules et Timothé, assassinés par leur père en 2017 à Liège.

Et ce n'est ni le crime, ni le procès d'assises qui sont retranscris dans ce livre. Au milieu d'une histoire fictive, on retrouve des extraits de lettres que Madeleine Bosly a écrites à ses fils. Nous avons rencontré l'autrice.

Des mails à ses fils disparus

Dès le lendemain de la disparition de ses deux fils en septembre 2017, Madeleine Bosly leur écrit des mails qu'elle garde dans ses brouillons. Un travail d'écriture qui dure deux ans et l'aide à avancer: "Je les écrits des soirs de grande peine ou en pleine journée, quand c'est vraiment très compliqué et que ce n'est pas gérable, j'ai vraiment besoin de leur parler, de les serrer dans mes bras. Et puis j'invente des réponses, donc j'ai comme des nouvelles d'eux, ce que je rêve d'avoir évidemment. Et puis c'était vraiment trop brut comme message, et je me suis dit que l'englober dans une fiction, ça pourrait rendre le tout beaucoup plus doux".

Récit de vie romancé

Madeleine Bosly fait lire son ébauche à une libraire de Ferrières qui lui conseille de se tourner vers un éditeur. La maison d'édition "Part d'âge" reçoit le premier jet et ne met que quelques jours à se décider, spécialisée dans les récit de vie romancée, l'histoire de Madeleine Bosly rencontre parfaitement sa ligne éditoriale. Pendant plusieurs mois, le texte est retravaillé et donne naissance à une récit qui nous emmène dans une maison de repos, où une résidente atteinte de la maladie d’Alzheimer est hantée par son passé: "Il raconte l'histoire de Salomé, qui est infirmière dans une maison de retraite, et une nuit, Maddy arrive, la dernière résidente. Elle se rend compte que Maddy a un problème et qu'elle n'en parle qu'à elle. Et elle essaye de trouver quelle est la solution à ce problème. Le livre s'articule autour de ça".

Hommage à Jules et Timothé

Au fil des pages, les prénoms de Jules et Timothé s'impriment sur le papier. L'hommage d'une mère à ses fils et un message d'espoir aussi à ceux qui, comme elle, vivent le deuil douloureux d'un enfant: "Le but premier, c'était vraiment de faire passer les émotions, vraiment très fort. Je voulais que les gens sachent comme j'aime mes enfants et comme l'amour est important à dire tous les jours, et comme on peut, malgré la peine immense, vivre malgré tout. Et je voudrais vraiment permettre à d'autres personnes de se le permettre aussi".

"Certaines étoiles brillent plus fort", un livre écrit par Madeleine Bosly aux éditions "Part d'âge" et déjà disponible (depuis le 1er juin) dans le libraires.