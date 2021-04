Cerexhe-Heuseux: animation culinaire ce matin au programme des élèves de maternelle

Le temps d'une journée, et ils se transforment tous en petits cuisiniers. Des légumes de saison, locaux, bio, parfois bizarres, parfois méconnus. Les enfants sont en pleine préparation culinaire. Isabelle Andernack, cuisinière: "Quand ils sont acteurs de leur nourriture, ils sont déjà plus positifs dans la réception de pouvoir goûter. Si on leur dit qu'ils ont préparé ce qu'ils mangent, ils n'ont pas fait quelque chose de mauvais du coup puisque c'est eux qui l'ont fait. Et ils vont donc goûter plus facilement".

Sucré, salé, acide: les enfants découvrent les différentes saveurs

Sucré, salé, acide. Les enfants découvrent les différentes saveurs. - © RTBF

Découper, cuisiner, c'est bien. Mais découvrir les différentes saveurs, c'est encore une autre de paire de manches. Aurélie Römer, institutrice à l'école maternelle de Cerexhe-Heuseux: "Il y en a qui déposent juste la langue sur le fruit, et puis il y en a qui mangent bien volontiers. On voit ceux qui gouttent et qui ont une alimentation plus variée que d'autres, et puis ça dépend des goûts des enfants, on n'a pas toujours des enfants qui aiment manger de tout".

Cette petite école maternelle de village avait rentré un projet à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un budget de 2500 euros a été octroyé pour organiser plusieurs sessions d'ateliers culinaires. Et les enfants ont l'air plutôt d'apprécier ... ou pas!