Cérémonie du centenaire de la remise de la Légion d'honneur à Liège

Il y a 100 ans, Liège recevait la Légion d'honneur des mains du président français Raymond Poincaré, en présence du roi Albert 1er et de la reine Elisabeth. Aujourd'hui, la ville va se souvenir de cet événement au cours d'une cérémonie protocolaire. Une cérémonie pas très à cheval sur les dates: La remise de cette Légion d'honneur, c'était en effet au cour de l'été 1919, le 24 juillet. Mais pour une question de disponibilités et d'agenda, c'est aujourd'hui que la ville de Liège reçoit des personnalités diplomatiques et militaires pour se souvenir de la résistance héroïque des soldats et des forts de la région liégeoise.

Est-ce que cette résistance des Liégeois par rapport à l'envahisseur allemand a été déterminante ? Selon l'ambassadrice de France à Bruxelles, Hélène Farnaux-Defremont, qui prendra part à la cérémonie protocolaire ce lundi à Liège, "cela a effectivement permis de ralentir l'avancée des forces allemandes et donc de protéger les villes un peu plus au sud, en particulier Paris. Le président Poincaré a relevé cet acte d'héroïsme et a souhaité que Liège soit décorée de la Légion d'honneur, ce qui était une première à l'époque car aucune ville, française ou étrangère, n'avait déjà reçu cette distinction".

Pour le colonel en retraite Thierry Babette, ancien commandant militaire de la province de Liège et coordinateur général du Centenaire 14-18. "Ce qui est certain, c'est que les Allemands ont été surpris et ont perdu du temps. Comme l'a écrit une historienne américaine, ce que Liège a offert aux alliés, ce n'est ni deux jours ni deux semaines mais un idéal et un état d'esprit"

A l'époque, 120 mille Liégeois avaient assisté à la remise de cette Légion d'honneur, qui est toujours fièrement exposée à l'hôtel de ville.