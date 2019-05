Cérémonie d'hommage aux trois victimes de l'attaque terroriste de l'an dernier sur le Boulevard d'Avroy

Il y a un an, jour pour jour, un détenu en congé pénitentiaire semait la mort en plein cœur de Liège. En quelques minutes, Benjamin Herman enlevait la vie à 2 policières et 1 étudiant sur le Boulevard d’Avroy. Une cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat de Liège était organisée ce mercredi matin.

Un an plus tard, la Ville et la police de Liège organisent une cérémonie d’hommage aux trois victimes sur les lieux du drame, en présence des familles des victimes. Quelques notes de violoncelle, des discours, une minute de silence et un dépôt de fleurs ont été organisés. Cette commémoration a rassemblé 500 personnes, parmi lesquelles les ministres du gouvernement d’affaires courantes Pieter De Crem (Intérieur) et Koen Geens (Justice) mais aussi des représentants des autorités liégeoises, judiciaires et quelque 300 policiers. Ils ont rendu hommage à Soraya Belkacemi, Lucile Garcia et Cyril Vangriecken, tués le 29 mai 2018 par Benjamin Herman.

Ce rassemblement était prévu à 10 heures dans le hall d’entrée de l’athénée Léonie de Waha. C’en est suivi un cortège au départ du parvis de l’établissement scolaire en direction du lieu du drame, à l’angle du boulevard d’Avroy et de la rue des Augustins. A cet endroit, une plaque commémorative demeure sur la façade du café "Les Augustins".