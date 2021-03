Centres de vaccination en province de Liège: "Les informations arrivent au compte-gouttes", selon les bourgmestres

Les centres de vaccination pour le grand public devraient être opérationnels dès lundi prochain. Le ministre-président Elio Di Rupo a d'ailleurs personnellement appelé une série de bourgmestres ce lundi pour s'assurer que les installations se mettent en place. Mais les bourgmestres, eux, sont confrontés aux questions de leurs citoyens et ne peuvent pas toujours y répondre.

C'est compliqué au niveau de la gestion

A Visé, la bourgmestre Viviane Dessart assure que le centre de vaccination ouvrira le 15 mars. Mais elle aimerait en savoir plus et plus vite: "Les informations arrivent au compte-gouttes, et ça, c'est un peu compliqué au niveau d'une bonne gestion. Moi par exemple, je suis à l'âge d'être dans les prioritaires, au-dessus de 65 ans, et je n'ai pas reçu de convocation. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir aller me faire vacciner à Cheratte ou si je vais avoir une convocation pour aller me faire vacciner à Bierset ou dans un autre centre".

On n'est pas au courant de tout

Même constat du côté de Herve avec Marc Drouguet, le bourgmestre: "Nos standardistes sont tout le temps à la recherche d'infos comme nous, mais on ne peut pas donner l'info tant qu'on n'est pas sûr. C'est parfois un peu inconfortable pour pouvoir répondre à nos citoyens parce que eux se posent beaucoup de questions et viennent vers la commune. Les informations viennent vraiment au compte-gouttes, c'est donc en ayant les contacts avec le prestataire de services qui va occuper les lieux ici qu'on a de plus en plus d'infos. Mais elles viennent vraiment petit à petit et on n'est pas au courant de tout. Ce n'est pas un problème si tout est prêt et si tout tourne au moment voulu, c'est-à-dire au 15 mars. Mais pour l'instant, on n'est vraiment pas au courant de tout".

A Visé comme à Herve, on promet de commencer la vaccination dès lundi prochain.

Pepinster assure pouvoir ouvrir aussi le 15 mars, comme Malmedy. Waremme jure faire le forcing pour y arriver. A Grâce-Hollogne, le centre installé à l'aéroport est déjà prêt. Huy pense ouvrir plutôt le 22. C'est cette semaine-là que sont annoncées les premières vaccinations à Lierneux et à Spa.