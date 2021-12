Centre de vaccination de Huy saturé: la prise de rendez-vous désormais obligatoire

Le Centre de vaccination de Huy, installé au Centre Nobel à Tihange, est actuellement saturé en raison de l'afflux de personnes qui se présentent de manière spontanée ou qui anticipent leurs jour et heure de rendez-vous, explique la Ville de Huy dans un communiqué.

Obligation de prendre rendez-vous

Dès lors, à partir de ce lundi 6 décembre, le Centre de vaccination ne sera plus accessible qu'aux personnes ayant réservé un créneau horaire (au départ de la convocation de l'AVIQ) et qui respecteront ce créneau horaire.

Pour les personnes qui voudraient se présenter pour une première dose de vaccin, les codes d'accès délivrés par l'AVIQ au printemps dernier restent valables pour s'inscrire sur www.jemevaccine.be

Les plages horaires étendues

Par ailleurs, à partir du lundi 6 décembre, les plages horaires seront étendues. Le centre ouvrira six jours sur sept: lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h. Jeudi et samedi de 8h à 16h.