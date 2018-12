Centrale de Tihange : une réunion en toute discrétion pour rassurer les riverains

Des microfissures dans l’acier de la cuve du réacteur numéro 2, des dégradations du béton à Tihange 2 et 3, des dysfonctionnements dans le contrôle de la puissance du deuxième réacteur. Ces derniers mois, la centrale de Tihange fait régulièrement parler d’elle. C’est dans ce contexte que se tenait mardi soir une réunion d’information à destination des riverains.

Réunion d’information, journalistes exclus

Objectif de la rencontre : permettre aux riverains de poser toutes leurs questions et apaiser leurs craintes. Une trentaine de personnes étaient présentes mais les journalistes n’ont pas été autorisés à assister à cette réunion. Impossible donc pour nous de relater l’ambiance et le contenu de cet échange. A en croire les responsables de la centrale, le climat était néanmoins serein, propice au dialogue. " Les riverains nous disent : on est contents d’être venus, on entend un autre son de cloche, on est rassurés sur la manière dont vous nous répondez en totale transparence ", affirme Serge Dauby, le porte-parole de la centrale.

Mais visiblement, l’exercice de transparence n’a pas fait mouche chez tout le monde. Rassurée, Béatrice Lyszkowska ne l’est pas franchement. Elle habite à deux pas de la centrale et fait partie d’ACTE, une association de fait qui réclame la fermeture de Tihange. Pour elle, assister à cette soirée, c’était surtout une façon de montrer que les voisins veillent. " Je m’attendais à recevoir une série d’informations techniques mais pas à être rassurée. Je ne venais pas pour cela. "

Un exercice de transparence qui n’a pas fait mouche chez tout le monde

Pierre Giet, autre riverain et militant anti-Tihange restera lui aussi avec ses inquiétudes. " Ce qui me fait peur, c’est la répétition d’incidents qui d’année en année vont en augmentant. On se rend compte qu’il y a manifestement un problème de vétusté dans les centrales. Quand on réalise qu’on retrouve les mêmes problèmes à Doel et à Tihange, on peut se demander dans quelle mesure les contrôles ont été suffisamment sérieux pour nous garantir la sûreté des centrales. "

Autre reproche de ces militants : les responsables de la centrale communiqueraient trop peu. La publicité faite autour de ce type de rencontres serait insuffisante.