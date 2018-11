Centenaire de l'Armistice: le Mémorial Interallié de Liège, symbole de l'union des Alliés

Ce 11 novembre, il y aura tout juste 100 ans que s’achevait la Première Guerre mondiale.

Plantée sur la colline de Cointe, une tour de 75 mètres domine Liège et offre un panorama unique sur la ville. C’est la tour du Mémorial Interallié, un lieu unique qui symbolise l’union des Alliés de 1914-1918 et leur hommage collectif à la Belgique et à Liège. Ce site classé au patrimoine wallon a été construit entre 1928 et 1937. C'est là que, le 4 août 2014, ont eu lieu les commémorations du centenaire du début de la Première Guerre mondiale en présence de nombreux chefs d’états et de gouvernements.

L’intérieur de la tour n’est accessible qu’en certaines occasions : lors des Journées du patrimoine, le 21 juillet, à la Pentecôte ou pour des visites de groupes sur réservation.