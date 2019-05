Cent quarante trottinettes électriques déployées à Liège

Une petite devinette : elles sont disposées un peu partout dans la ville de Liège depuis vendredi ; elles sont noires, blanches et vertes ; elles sont électriques et accessibles à tous via une application ; elles permettent d’éviter la joie des bouchons liégeois. Qui sont-elles ? Les trottinettes de Lime. Cette société vient de les implanter à Liège. Mais comment est-ce que ça fonctionne ?

« Le concept est très simple : vous téléchargez l’application Lime. Lorsque vous localisez une trottinette à Liège, vous scannez le QR code, qui vous permet à partir d’un frais de déblocage de 1 euro de vous déplacer librement dans une zone qui est définie dans l’application. Puis vous payez 15 centimes d’euros à la minute. En moyenne, un trajet fait entre 1 et 1,2 km et coûte entre 2 et 2,50 euros », détaille Benjamin Barnathan, le directeur général de Lime Benelux.

« Nous avons déployé 140 trottinettes sur la ville de Liège et, dans le cadre de la charte que nous avons signé avec la Ville, chacun des opérateurs présents peut déployer jusqu’à 200 trottinettes. Nous avons aussi des équipes qui déploient ces trottinettes tôt le matin dans des endroits stratégiques et tous les soirs, elles sont récoltées pour être rechargées dans nos entrepôts », précise-t-il encore.

Pour utiliser ces trottinettes, le port du casque n’est pas obligatoire mais vivement conseillé.