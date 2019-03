Cent heures de travail contre un Liégeois qui avait foncé sur des policiers

Un trentenaire liégeois qui avait foncé sur des policiers afin de tenter d'échapper à un contrôle a été condamné mardi à une peine de 100 heures de travail et à une amende de 800 euros avec sursis pour des faits de rébellion. Il avait initialement été poursuivi pour tentative de meurtre.

Le prévenu avait été repéré le 19 décembre 2018 à proximité d'un bureau de poste d'Ans par une équipe de policiers. Après avoir constaté son comportement suspect, les agents avaient tenté de contrôler l'individu qui était au volant de sa voiture. Le prévenu avait refusé de s'immobiliser. Il avait forcé le passage et foncé volontairement en direction des policiers pour s'engouffrer dans une rue en sens interdit. Les policiers avaient fait feu en sa direction et touché une vitre latérale.Le prévenu avait ensuite poursuivi sa route en direction de la France. Devant le tribunal, il avait affirmé qu'il n'avait pas aperçu tous les policiers qui tentaient de l'intercepter. Il avait aussi affirmé que leurs gestes étaient destinés à l'orienter vers un sens interdit. Il prétendait qu'il ignorait que les policiers voulaient le contrôler.Le juge n'a pas retenu la qualification de tentative de meurtre pour laquelle le prévenu était poursuivi. Les faits ont été qualifiés de rébellion armée. Le prévenu a écopé d'une peine de 100 heures de travail et d'une amende de 800 euros avec sursis.