Ce vendredi soir une nouvelle majorité à Verviers avec la même bourgmestre et (presque) la même équipe. Fin de la saga ?

Ce vendredi soir à Verviers, Muriel Targnion sera – de nouveau – réinstallée comme bourgmestre. Cette fin annoncée de la saga sera-t-elle définitive ? Le scénario va-t-il se dérouler comme prévu ? Un conseil communal est programmé pour 18h00, en virtuel. C’est un conseil exceptionnel consacré uniquement à l’installation de la nouvelle majorité.

Il n’y aura qu’un seul vote. Il concernera la motion de méfiance contre l’actuel collège. Ensuite, Muriel Targnion prêtera serment, puis ses échevins. Hasan Aydin ne fera pas partie du nouveau collège. Le cdH y fera son entrée avec Cécile Ozer.

Un an de crise pour revenir au point de départ

Après un an et deux semaines de crise, cette configuration est grosso modo celle que Muriel Targnion avait tenté de mettre sur pied en juin et juillet de l’année dernière, avant de se faire exclure, pour cette raison, du Parti Socialiste. Muriel Targnion et ses alliés MR et Nouveau Verviers ne voulaient plus d’Hasan Aydin qu’ils avaient tenté de pousser dehors. Les hautes instances du PS, échaudées par l’affaire Emir Kir, avaient interdit à Muriel Targnion de poursuivre, l’avaient exclue du parti et tenté de la débarquer comme bourgmestre. Ils y sont arrivés, mais pas longtemps : Jean-François Istasse n’est resté au pouvoir que trois semaines, avant de devoir rendre son fauteuil à Muriel Targnion après son recours au Conseil d’Etat.

Ensuite, pendant presque un an, le PS a tenté de débarquer la bourgmestre dissidente. Il a tenté toutes les formules, mais aucune n’a fonctionné. Pourquoi ? Parce que d’une part Muriel Targnion est partie avec deux élus : Alexandre Loffet et Laurie Marechal. D’autre part, le PS restant était divisé. Ni Malik Ben Achour, ni Hasan Aydin n’ont pu réunir assez d’élus pour prétendre au fauteuil de mayeur. Au bout du compte, le PS "orthodoxe" verviétois a estimé que la seule solution était de se rabibocher avec Muriel Targnion. Hasan Aydin est resté sur une autre ligne : il revendique le mayorat pour lui-même.

Que fera Aydin ?

C’est ce qui nous amène au conseil communal de ce vendredi soir et à son étonnant demi-tour : Hasan Aydin, minorisé au PS, ne sera plus président du CPAS, comme dans la motion de juin de l’année dernière. Est-ce la fin de la saga ? Quelle sera l’attitude d’Hasan Aydin face à ce pacte de majorité qui le prive de nouveau de son poste ? Va-t-il se résoudre à le voter avec les autres socialistes ? Vu son attitude ces dernières semaines, cela semble peu probable. Va-t-il voter contre et se marginaliser encore un peu plus ? S’abstenir ? S’absenter comme le 14 avril dernier ? Et ensuite ? Tentera-t-il un recours en extrême urgence au Conseil d’Etat ? Il dispose en principe de dix jours calendrier après le vote du conseil communal pour l’introduire.

Il y a une gagnante dans cette histoire : c’est Muriel Targnion. Elle a obtenu le départ d’Hasan Aydin. Elle s’est aussi maintenue en place pendant un an malgré les coups de boutoir de tout l’appareil du PS. En soi, c’est une performance. Mais cette année de crise a abîmé l’image de la politique et celle de la ville de Verviers.