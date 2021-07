Ce n’est plus seulement l’apanage de la mer du Nord : les cuistax roulent désormais sur le Ravel ligne 38 à Herve

Faire du cuistax, voilà bien un loisir des plus classiques à la côte belge, mais rouler en cuistax sur un Ravel, voilà qui est plutôt insolite ; c’est pourtant ce qui est possible depuis une dizaine de jours sur le Ravel ligne 38 à hauteur de Herve, près de l’ancienne gare devenue aujourd’hui la Maison du Tourisme. Une société locale spécialisée dans la location de chapiteaux, de châteaux gonflables et plus généralement dans les loisirs, vient en effet d’acquérir des cuistax et les loue comme à la côte, sauf que le relief n’est pas vraiment le même… Cette activité inédite est proposée jusqu’au 28 août et fait partie d’une séries d’autres installées dans un petit village d'animations à la grande joie des enfants.

Cette famille vient d’arriver : papa, maman et petit garçon ; ils ont réservé un cuistax pour trois quarts d’heure. Une grande première que de rouler dans un décor aux antipodes des digues et arrière-pays de la côte belge ! Petit réglage de siège pour le papa et la maman, l’enfant est installé à l’avant, et c’est parti pour les premiers tours de pédale sur l'asphalte parfaite du Ravel ligne 38, celle qui relie la banlieue liégeoise à Plombières via Soumagne, Herve, Thimister et Aubel. L’image est donc inédite ; en vacances, tout le monde a sans doute déjà arpenté à cuistax les stations de la côte belge, mais ici, le spectacle des mêmes engins évoluant entre deux haies, parfois sous le regard des vaches laitières, est presque surréaliste ; André Mertens, le patron de la société, a eu cette idée d’importer les célèbres engins de métal dans "son pays de Herve" pour proposer un loisir neuf durant tout l’été : " Il a acheté 10 cuistax à la côte belge, explique sa belle-fille Marie-Paule Collins, employée au village, et il est allé les choisir lui-même. Il a pensé faire venir la mer du Nord jusqu’au plateau de Herve ! On a commencé voici une dizaine de jours et les gens sont vraiment très, très surpris !". Ils sont d’autant plus surpris que la ligne 38, ce n’est pas vraiment le paysage des stations balnéaires belges, plates comme le dos de la main ; la ligne 38, comme d’autres Ravel de Wallonie d’ailleurs, présente un relief en faux plat qui use les mollets. " Pour l’avoir testé moi-même, poursuit Marie-Paule Collins, je peux vous dire que l’aller était assez facile, le retour un peu moins. On sent que les jambes travaillent !"

Le cuistax de notre petite famille vient d’arriver : le papa pédaleur avoue qu’il a un peu souffert, plus qu’il ne le pensait au départ : " on vient de faire un peu de sport, raconte-t-il un brin essoufflé, c’est ce qu’on se disait avec mon épouse : c’est quand même fatigant ; en descente, ça va, mais pour remonter, même si c’est un faux plat, il faut pédaler et quand on ne fait pas trop de sport, on le sent dans les jambes. C’était amusant : on a rencontré des gens surpris qui disaient "Oh, c’est comme à la mer !" ben oui, on n’a pas besoin de se déplacer à la mer pour faire du cuistax".

Heureusement, ce papa fatigué par cet effort inhabituel pourra étancher sa soif et se reposer à la grande terrasse de ce qui est en fait un petit village constitué de jolis châteaux gonflables à thèmes, d'un minigolf, d'un petit carrousel et de pistes de pétanque. Seuls le cuistax et le golf sont payants. Pour le cuistax, le tarif est de 5 € pour une demi-heure, 7 € pour 45 minutes et 9 € pour une heure, et ce, par pédaleur. Il n’est pas nécessaire de réserver son cuistax. Pour rejoindre le départ des cuistax, il faut se rendre rue des Martyrs à Herve, en bordure de la nationale 3 La Calamine-Liège, à 200 mètres de la Maison du Tourisme du Pays de Herve.

Informations : 087/661246.