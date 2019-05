Ce mercredi soir, RESA devient une intercommunale. RESA, c'est l'organisme qui gère le réseau de gaz et d'électricité. RESA faisait partie du groupe Nethys, c'est-à-dire de Publifin. Après le scandale d'il y a deux ans, le gouvernement wallon a voulu tout réorganiser. Elle a obligé RESA à se séparer de Nethys. Ce sera fait ce soir.

Ne plus mélanger l'argent et les équipes de RESA et de Voo

Le gaz et l'électricité d'un côté, la télévision de l'autre. Et on ne mélange plus. Ni les équipes, ni les bénéfices. Ca veut dire créer un nouveau système informatique, engager de nouveaux chefs du personnel, faire passer les gens de contrats Nethys vers des contrats RESA, mais comme l'explique le directeur général Gil Simon, tous ces gens sont encore dispersés : "A Liège rue Louvrex, rue Sainte-Marie, à Seraing, à Ans, ça ne favorise pas la bonne organisation du travail. Nous voulons rester sur le territoire de la ville de Liège. Plusieurs pistes sont à l'étude. Ce serait plutôt l'achat d'un bâtiment."

Dans l'esprit du législateur wallon, séparer RESA de Nethys, ça sert à empêcher que l'argent des consommateurs de gaz et d'électricité serve à financer Voo. RESA a souvent été présentée comme la "vache à lait" du groupe. Est-ce que RESA séparée disposera de plus d'argent ? "RESA va disposer en effet de moyens financiers importants pour investir dans les réseaux et les métiers de demain. J'espère que ce sera plus d'argent."

Intercommunale et Société Anonyme

RESA intercommunale prendra la forme juridique d'une société anonyme. Les communes et la province enverront des représentants siéger à l'assemblée générale. Ces représentants auront une vue beaucoup plus claire des finances de la société que dans l'ancienne structure. Cette année, RESA va redistribuer 18 millions de ses bénéfices à la province et aux communes.