Ce dimanche, le Musée du Grand-Curtius à Liège se transforme en "fête des voisins"

Ce dimanche, le Musée du Grand-Curtius à Liège organise une "fête des voisins" pour mieux se faire connaître des habitants du quai de Maestricht et ses alentours. C’est un événement privé et sur invitation. L’objectif de cet événement, c’est de créer une relation privilégiée et de proximité avec les riverains du musée, pour leur proposer de devenir ambassadeur de la culture.

Plus de 600 "habitants" du quartier ont été invités. Une centaine a répondu à l’appel. A cette occasion, les voisins du Musée sont invités à découvrir gratuitement les collections permanentes ainsi que l’exposition temporaire Europalia – Roumanie.

Ils auront un rôle spécial à jouer

"On leur a concocté un petit programme spécialement pour eux. Ils seront bien accueillis par le service animation et puis ils auront la possibilité de faire deux visites guidées avec les conservateurs du département du Musée. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi faire une visite libre. Après, nous leur offrons le verre de l’amitié. Il y a aussi un service animation qui va s’occuper des jeunes enfants. Notre souhait, c’est d’avoir un suivi. Ce sont des personnes qui, si elles jouent le rôle d’ambassadeur, seront des relais privilégiés que ce soit pour le vernissage des expositions ou pour toutes autres activités. Ils seront au premier rang des personnes que l’on va informer. Ils auront un rôle spécial à jouer", explique Pierre Paquet, le directeur des musées de la ville de Liège.

C’est une première pour le Grand Curtius. Toute l’équipe du musée sera sur le pont dimanche.