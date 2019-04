Ce 29 mai, RESA devient une intercommunale

Le 29 mai prochain, RESA va devenir une intercommunale. RESA, c'est le gestionnaire liégeois du réseau de gaz et d'électricité - en gros, les anciennes ALG et ALE. C'est encore une suite de l'affaire Publifin.



Pourquoi transformer RESA en intercommunale ?

Parce que le décret électricité l'impose. Et pourquoi l'impose-t-il ? parce qu'après le scandale, le Parlement wallon a voulu 1. simplifier la structure, 2. rendre le pouvoir aux communes et 3. empêcher que l'argent des consommateurs d'électricité serve à soutenir des activités commerciales comme Voo.

Est-ce en transformant RESA en intercommunale qu'on va y arriver ?

En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Vous vous souvenez que RESA appartenait à Nethys, le bébé de Stéphane Moreau. Resa a-t-il été dit servait de "vache à lait" à Voo. Les sous qui venaient d'un côté arrivaient de l'autre. Ca s'appelle une subsidiation croisée. Du côté de chez Nethys, on n'est pas du tout d'accord avec cette qualification, mais c'est bien ça que le décret veut empêcher. En faisant de RESA une intercommunale, ça la sépare des activités commerciales du groupe Publifin-Enodia. Ca veut dire que RESA ne va plus pouvoir s'occuper que de ses câbles et de ses tuyaux. Et les représentants des communes pourront en principe plus facilement peser sur ses décisions.

Allez-vous payer votre électricité plus cher ?

Nous avons posé la question au patron de RESA, Gil Simon. Il nous a répondu que oui, la séparation d'avec Nethys engendre "quelques coûts supplémentaires". Et que si le régulateur considère que ces coûts "peuvent être exposés légitimement", alors oui, il pourrait y avoir une répercussion sur le prix de l'électricité. Mais RESA, jure Gil Simon "restera dans la moyenne des prix pratiqués en Wallonie".