Catastrophe annoncée pour les poires et leurs fruiticulteurs

Des pommes et des poires qui tombent des arbres. Les feuilles de ces fruitiers qui sèchent et brunissent, quand ce ne sont pas les fruits eux-mêmes. C'est la situation que constatent les fruiticulteurs. Une situation qui avec la sécheresse ne cesse de s'aggraver de jour en jour. Ceux-ci sont donc très inquiets pour la prochaine récolte, d'autant que celle-ci débutera bien en avance.

15 jours d'avance pour la récolte des poires. Elle devrait débuter vers le 16 août. Des fruits qui souffrent et leurs arbres aussi car avec la sécheresse, le sol est à sec alors qu'un arbre fruitier a besoin de 20 litres d'eau par jour. Que font-ils alors ? Ils commencent à pomper le jus se trouvant dans les fruits. Pour eux, c'est une question de survie. Et lorsque le jus a quitté le fruit, celui-ci tombe tout seul.

Et l'avance de la date de la récolte n'est pas une bonne nouvelle pour les fruiticulteurs car cela ne laisse plus qu'une dizaine de jours pour qu'il pleuve. Et il ne s'agit pas ici d'un orage ou d'une petite pluie mais plutôt d'une bonne pluie continue.

A Glons, près de Bassenge, Philippe Hustin récolte annuellement 800 tonnes de pommes et 800 tonnes de poires. Il est très inquiet : " S’il ne pleut pas avant la cueillette, je ne sais pas ce qu’on va cueillir parce que pour le moment c’est trop tôt, les fruits ne sont pas mûrs. Il y a du sucre dedans mais ils sont immangeables parce que le fruit n’est pas terminé. Moi j’ai 52 ans et je n’ai jamais vécu ça de toute ma vie. Le poirier conférence ne supporte pas la chaleur. Jusqu’à présent on avait un climat qui était favorable mais si on va dans des années comme celles-ci, je ne sais pas ce qu’on va faire ", estime-t-il, désabusé.