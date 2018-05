Carrière de Waimes : des espèces rares élisent domicile en plein chantier

Le projet Life in Quarees a débuté en 2015 et doit s'achever en 2020. - © RTBF

Au-dessus de nos têtes, une falaise d’une trentaine de mètres de haut. Un paysage aride, poussiéreux, presque lunaire. Mais à y regarder de plus près, au fond d’une mare, il y a bien des indices de vie. " Ici, des traces de bergeronnette qui se nourrit dans la vase ", annonce Maxime Seleck, de l’Université de Liège, qui accompagne les exploitants de la carrière dans ce projet. Un peu plus loin, " On devine des traces de triton ". L’hirondelle des rivages, le crapaud calamite ou accoucheur, autant d’autres espèces qui vivent dans les carrières, mais qui ne se développent plus ailleurs. " Elles se développeraient dans des milieux naturels si la Meuse était en crue de temps en temps avant de s’assécher, ou si on avait des falaises non stabilisées ", explique Maxime Seleck. " Mais en région wallonne, ces conditions sont de plus en plus rares. "

Le même impact qu'un fleuve en crue

L’action de l’homme dans une carrière aurait à peu près le même impact sur la biodiversité qu’un fleuve en crue, qui remet tous les compteurs à zéro. Un sol pauvre où certaines espèces d’animaux, peuvent se développer, sans trop de concurrence. " Il y a ici une fleur ", remarque le coordinateur scientifique du projet, en pointant du doigt une plante qui "à première vue ne ressemble à rien mais est très rare en Wallonie ". " Elle est toute seule, sur un mètre carré. Si on était dans une prairie, elle n’aurait pas la place pour se développer et passerait l’arme à gauche. "