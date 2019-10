Carrière d'Ereffe à Marchin : la ministre refuse le permis d'extension et de tri de déchets

La ministre finalement, a plutôt donné raison aux riverains. En se basant notamment sur l’enquête publique qui avait donné lieu à pas mal de réclamations. Mais aussi sur le constat d’infractions urbanistiques et environnementales. Et ce, malgré l’avis plutôt favorable de la commune.

A Marchin, la relance d’activités de la carrière d’Ereffe inquiète les riverains. Et aujourd’hui, la ministre wallonne de l’environnement, Céline Tellier, a rendu sa décision : la double demande de permis est refusée. Le propriétaire des Grès du Condroz espérait pourtant régulariser l’exploitation de la carrière et l’étendre. Il voulait aussi pouvoir stocker et traiter sur place, des déchets inertes. Les riverains eux, avaient dénoncé l’activité que le carrier exerce depuis des années sans autorisation.

Comment la ministre motive-t-elle son refus de permis ?

A 38 ans, Kevin Bolly espérait régulariser à Marchin les activités de la carrière de grès. - © RTBF - Erik Dagonnier

D’abord pour des motifs de sécurité. Des travaux de stabilisation ont entraîné dans la carrière, un nouveau front d’extraction qu’il faut sécuriser. Et selon l’avis de la zone de secours, la carrière n’est pas conforme aux normes de sécurité en matière d’explosion. Pour des raisons environnementales, enfin : il n’est pas possible de garantir la qualité des terres de remblais vu l’absence d’analyses.

Le carrier plaidait pourtant la bonne foi

A 38 ans, Kevin Bolly espérait relancer à Marchin, les activités de la carrière de grès et même l’étendre. Cette carrière d’Ereffe, il l’a héritée de son grand-père. Elle date des années 30. Et il le reconnaît, elle fonctionne depuis les années 60 sans autorisation. Le carrier plaide cependant la bonne foi : "Ici, c’est une exploitation familiale. On a vraiment bien l’intention de faire notre travail dans les règles à l’avenir". Le site occupe 3 emplois. Le carrier défend sa production locale de pierre du Condroz : "On parle beaucoup des pierres asiatiques tandis qu’ici on a une solution locale et plus respectueuse de l’environnement". Des arguments, visiblement, qui n’ont pas suffi pour convaincre la ministre.

Un refus de permis qui va satisfaire les riverains

La commune a mis en place un comité d’accompagnement. Justine fait partie du comité de riverains. Elle habite en face de la carrière et a découvert l’absence de permis : "La façon dont il l’exploite nous fait peur. Il travaille dans l’illégalité". Autre motif de reproche : le bruit et le charroi. "La route est toute petite et mal agencée. On ne sait déjà pas se croiser à deux voitures, donc, avec les camions, c’est insupportable". Enfin, le dépôt de déchets inquiétait : "On ne sait pas vraiment ce qu’il y a dedans parce qu’il n’a pas vraiment de traces dans ses archives de ce qui a été déposé. Donc personne ne sait ce qu’il y a". Le carrier, lui, affirmait qu’il s’agissait uniquement de déchets inertes. Mais aujourd’hui, la ministre a tranché : le permis est refusé autant pour l’extension de la carrière que pour le dépôt de déchets. Elle demande à son administration de suivre sa mise en conformité. Le carrier pourra juste poursuivre ses activités sur base de son premier permis qui date de 1937 !