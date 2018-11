Carré à Liège: l'Aquarelle rouvre en septembre dans un édifice du 17e en partie restauré

L'année prochaine, vous irez peut-être danser à Liège, la salsa du démon dans l'ancien refuge d'une abbaye datant du 17e siècle... Le bâtiment, les habitués du Carré le connaissent bien. Situé rue du Pot d'or, il abritait le café l'Aquarelle et la discothèque Le Premier. Fermé en 2013, l'immeuble fait peine à voir: vitres brisées, corniches dégradées...

Le coup de coeur d'un amoureux du patrimoine

Son nouveau propriétaire Geoffroy de Paul de la société GDP a décidé d'investir plus de deux millions pour rénover l'ensemble et rouvrir en septembre 2019, le café-discothèque qui devrait toujours s'appeler "Le Premier". "Je ne suis pas liégeois mais je suis amoureux du patrimoine. C'est pour ça qu'on a acheté le bâtiment parce que si c'était pour une question de rentabilité, on aurait fait autre chose. C'est vraiment un coup de coeur. On avait la première partie du bâtiment (l'ancien café à côté El Chicco) et quand la suite a été à vendre, on s'est dit qu'on devait l'acheter pour faire le bâtiment comme il était d'origine. On a relié les deux bâtiments."

Retour de la discothèque Le Premier avec des DJ du monde entier

La fonction du bâtiment devrait à terme rester la même: un café au rez-de-chaussée et une discothèque au premier. Avec un concept: "Le Premier recevra des DJ du monde entier. Ils feront un tour par un autre établissement en Belgique, la Hollande pour venir à Liège, ce qui donnera un caractère un peu international à cet établissement."