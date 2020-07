Carnavals 2021 : certains cortèges déjà annulés, d'autres dans l'expectative

Les comités se sont déjà réunis à plusieurs reprises. Certains ont d’ores et déjà décidé d’annuler, d’autres attendent encore un peu et enfin, il y a ceux qui ne renoncent pas mais modifient les programmes.

Le carnaval, dans les cantons de l’Est ou encore à Dolhain, c’est sacré mais, aujourd’hui, avec la crise sanitaire, les comités organisateurs sont dans l’expectative. Un carnaval cela s’organise des mois à l’avance. Il faut trouver les thèmes, réaliser les chars, trouver les financements par des soirées. Or, les normes actuelles et l’incertitude avec des décisions qui changent de semaine en semaine ne permettent pas d’être serein.

Si la décision a déjà été prise autant de mois à l’avance, c’est que certains groupes commencent déjà en juillet à démonter les chars de l’année précédente pour repartir sur un autre thème : "et comme il n’y a pas eu beaucoup de manifestations pour collecter des sous, au niveau financier, ce n’est pas la joie et nous, on a envie de conserver nos sociétés locales", ajoute le président.

Pas de lancement du carnaval de La Calamine le 11 novembre à 11h11

C’est la tradition rhénane, le 11 novembre à 11h11, on lance les festivités carnavalesques à La Calamine notamment. Ce ne sera pas le cas cette année.

"Les préparations pour les manifestations en salle doivent déjà s’effectuer maintenant donc on a eu une réunion avec toutes les associations et on a décidé qu’il n’y aurait aucune manifestation en salle cette année ni l’ouverture officielle du 11 du 11 vu les circonstances sanitaires", explique Freddy Renier, le président du comité carnavalesque. Pour ce qui est du Rosenmontag, le Lundi des Roses, le clou du carnaval rhénan, le comité carnavalesque a décidé d’attendre : "c’est encore très loin alors on préfère attendre la fin octobre, début novembre pour prendre une décision définitive".

Même chose à Eupen ou à Plombières pour ce qui est des soirées en salle : rien cette année et on attend la fin d’année pour une décision pour le cortège même si, à La Calamine comme ailleurs, on ne s’en cache pas, l’optimisme n’est pas vraiment de mise.