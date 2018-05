Carine Clotuche sera la tête de liste du cdH de Liège pour les Communales

Le cdH de Liège a levé l’inconnue et désigné sa tête de liste pour les prochaines élections communales. C’est Carine Clotuche qui emmènera la liste humaniste. Elle n’est pas très connue et fait office de nouvelle figure politique puisqu’elle n’a fait son entrée au Conseil communal qu’il y a un an, suite au décès de Jacques Marneffe.

A 50 ans, cette juriste de la CSC aura donc pour tâche d’incarner le renouveau du cdH liègeois et ne sera pas seule dans ce cas puisque sur la liste, qui ne sera officiellement présentée que vendredi, dix nouveaux candidats devraient figurer dans les quinze premières places.

Il reste que cette désignation est une surprise puisque le nom de la ministre Alda Gréoli était régulièrement cité, une ministre qui ne sera pas non plus dernière sur la liste.

Il y a six ans, Carine Clotuche figurait déjà sur la liste du cdH de Liège. Elle avait récolté 624 voix et n’avait pas été élue au Conseil. Elle avait par contre rejoint les bancs du Conseil de l’Action sociale.