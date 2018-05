CAP 48: 145 projets financés dont douze en province de Liège

Le bilan 2017 de l'opération CAP 48 s'élève à un montant total de 10.111.711 euros, un montant qui regroupe les fonds récoltés à l'occasion de la campagne CAP 48 du mois d'octobre 2017 ainsi que ceux qui le furent dans le cadre de l'opération Viva for Life, en décembre 2017. Les dépenses totales s'élèvent à 10.201.268 euros. L'association a donc mobilisé des fonds propres pour un montant de 89.557 euros afin de financer des projets prioritaires identifiés par les différents jurys. Ces fonds ont été affectés à la mission sociale de l'opération à hauteur de 7.981.694 euros permettant de financer 145 associations dans le secteur du handicap et de l'aide à la jeunesse ainsi qu'à 105 associations dans le cadre de Viva for Life. Des financements ont également été octroyés au projet "Ecole pour tous", au projet de "recherche médicale sur la polyarthrite chez l'enfant et le jeune adulte" et enfin, au projet de réadaptation par le sport "CAP sur le sport".

Douze associations et asbl bénéficiaires en province de Liège

L'opération CAP 48 s'étend à la Région de Bruxelles Capitale, au Brabant-Wallon, à la province de Namur, du Hainaut, du Luxembourg, de Liège ainsi qu'à la Communauté Germanophone. En province de Liège, douze associations et asbl bénéficieront du soutien de CAP 48 pour mener à bien de nouveaux projets. Quelles sont-elles? Télé-Service Liège, une association qui promeut le "Droit aux déplacement pour tous", l'asbl Le Repère qui comprend un centre résidentiel pour personnes porteuses d'un handicap mental, l'asbl La Bulle d'A.I.R qui accueille quinze adultes handicapés mentaux au sein d'un habitat communautaire, l'asbl Surdimobile qui propose notamment une formation à la langue des signes, l'asbl Les Rollingchairs dont l'objectif est de permettre la pratique du sport aux personnes à mobilité réduite, dans des conditions optimales, l'asbl Entrevues qui forme et offre des chiens guides pour personnes aveugles ou malvoyantes, l'asbl Emmanuel qui accueille des adultes handicapés mentaux âgés, le Centre de Jour du Créahm-Liège qui promeut l'art chez les personnes handicapées mentales, le lieu de vie la Pommeraie qui accueille des personnes adultes porteuses d'un handicap mental, l'asbl Os-mose qui vise l'autonomie des personnes handicapées via la formation spécifique de chiens guides, Les Services de l'Apem qui apportent des réponses adaptées aux besoins de personnes avec une trisomie 21 ou autres syndromes génétiques assimilés et enfin, l'asbl l'Epée qui vise l'autonomie des personnes sourdes via une offre de services multidisciplinaires. Soulignons que c'est la première fois que cette asbl, active depuis plus de 25 ans, bénéficie du soutien de CAP 48. Le financement qui lui sera octroyé lui permettra l'aménagement de deux appartements de transitions supervisés.

Les événements au profit de CAP 48

Avant la prochaine grande soirée télévisée CAP 48, le 7 octobre 2018, de nombreux événements sont d'ores et déjà programmés pour financer la prochaine campagne. En province de Liège, épinglons l'aïkimarathon de Hannut ou marathon d'aïkido, le 23 juin prochain, le Kart 48 de Spa-Francorchamps le 1er et 2 septembre ou encore The Retro Wizard Day de Chênée, le 7 octobre, pour amateurs de cinéma, de séries télé, de comics, mangas, bd ou jeux de rôles. Pour tout savoir: www.cap48.be