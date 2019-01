Cantines durables: la crèche communale de Spa engagée avec plus de cent autres dans le Green Deal wallon

Favoriser une alimentation plus respectueuse de l'humain et de l'environnement dans les cuisines de collectivité, c'est l'objectif du Green Deal "Cantines Durables" qui se met en place à l'initiative du Ministre wallon de l’Environnement et de la Transition écologique et des associations The Shift et GoodPlanet.

Les cantines, cuisines et services de restauration collective adhérant au Green Deal intègreront progressivement durant trois ans de nouvelles pratiques en faveur de l'environnement, de la santé et de la transition écologique.

Ils sont plus de 110 à s'être engagés. C'est le cas de la Ville de Spa, au travers de la crèche communale "Les Bobelinous". Le durable, l'éducation à la santé et au goût font déjà partie du quotidien dans cette crèche de 68 places. Ses responsables espèrent que le Green Deal "Cantines Durables" leur permettra de vérifier si leurs pratiques sont bonnes et d'aller encore plus loin.

"D'un point de vue alimentation, de manière assez timide on introduisait le bio, les aliments d'origine plus locale.", explique Pascale Thys, la diététicienne de la crèche, "Maintenant, on va peut-être pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Dans le choix également de l'emballage, on va peut-être essayer d'aller vers du vrac ou de plus grandes quantités. Au niveau plus technique, on essaye dans nos prises d'échantillons de passer des petits raviers en plastique à de petits raviers plutôt en verre. Le tri des déchets était déjà très, très bien fait, par contre au niveau de la diminution du volume de déchets, je pense qu'on pourrait encore aller un petit peu plus loin en affinant peut-être un peu plus nos commandes."

L'échevine Charlotte Guyot-Stevens, notamment en charge de la petite enfance à Spa, ajoute: "Notre volonté, c'est de faire reconnaître le travail qui est déjà fait au sein de la crèche. On propose une collation saine, une collation soupe tous les matins. Ensuite, les enfants ont un repas sain, équilibré, savoureux. Ils peuvent découvrir bon nombre de légumes, de saveurs, de textures."

L'engagement de la Ville de Spa dans le Green Deal "Cantines Durables" doit être officiellement confirmé ce jeudi soir par le Conseil Communal