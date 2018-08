Canicule: l'entreprise Chaudfontaine tourne à plein régime

En cette période de canicule, les boissons fraîches sont prises d'assaut. Et l'eau en particulier.

En province de Liège, deux entreprises tournent actuellement à plein régime : Spa et Chaudfontaine. Achmed Boumrah est responsable de la production à Chaudfontaine. Pour l'instant, l'entreprise tourne 24 heures sur 24 : "Depuis quelques semaines, c'est vrai que le niveau d'activité est très élevé. On tourne à plein régime : trois équipes par jour, plus une équipe de week-end aussi qui est engagée. On a encore un peu de capacité sur certaines lignes de production, donc on peut moduler en fonction de la demande mais c'est vrai que le niveau d'activité est très élevé pour l'instant".

De nombreux intérimaires en renfort

"Ce sont des saisons qui se préparent début de l'année" poursuit Achmed Boumrah. "Il y a aussi toute une préparation avec un personnel saisonnier avec un nombre important d'intérimaires pour l'instant, mais ce qui change, c'est finalement la durée de cette haute saison".