Canicule: faut-il adapter son alimentation?

Il est loin le temps des raclettes et des fondues. Place aux barbecues, salades de pâtes et autres repas froids. Avec les fortes chaleurs, on pourrait se demander s’il faut adapter son alimentation. Faire attention à ce qu’on mange, c’est tout un mode de vie. Et encore plus quand c’est la canicule.

Certains rayons pris d'assaut

Si certaines personnes n'adaptent pas leur manière de manger quand il fait chaud, d'autres y accordent une attention particulière: "Je mange plutôt des plats froids. Des salades de pâtes, des salades de riz, beaucoup de crudités". "On achète moins de charcuterie. Le chocolat et les biscuits sont presque bannis parce qu'ils donnent encore plus soif". "On mange beaucoup moins. Hier soir, on n'avait même pas du tout envie de manger mon épouse et moi, donc on a décidé de carrément sauter le repas".

Dans un supermarché en région liégeoise, le rayon des eaux est pris d'assaut. Et le chef de rayon constate un changement dans les habitudes de consommation avec la chaleur. Vanessa, responsable fruits et légumes: "Avec la chaleur, on voit une nette augmentation des ventes de fruits et de légumes, tout ce qui est salades, concombres, fruits de saison". "On note un record pour les mozzarellas, tout ce qui est fromage frais et yaourts nature" poursuit Annick, responsable crémerie et surgelés. "Au niveau du surgelé, on a un record dans les glaces. Ça fait trois fois cette semaine que le rayon est vide".

Un verre d'eau toutes les heures

Alors, que faut-il idéalement manger quand il fait très chaud? Docteur David, expert en nutrithérapie: "Évitez tous les aliments qui vont augmenter la fermentation: les croûtes de pain, les pâtisseries riches. Évitez aussi les crudités le soir après 20 heures, sauf si vous tombez sur un fruit bien mûr et en petite quantité. N'ayez pas peur du chocolat, n'ayez pas peur d'un morceau de tarte aux fruits l'après-midi, la vie continue. Mangez quand même une viande rouge par semaine, de la volaille, du poisson. Et buvez beaucoup: un verre d'eau toutes les heures".