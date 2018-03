Cancer du sein: le dépistage est insuffisant dans les maisons de repos, selon un spécialiste liégeois

Un spécialiste liégeois du cancer du sein tire la sonnette d’alarme. Et ce n’est pas à propos du projet de la ministre de la santé de modifier les modalités de remboursement des mammographies.

Aujourd'hui, en Belgique, un tiers des cancers du sein touche des femmes de plus de 70 ans. Or, dans ses consultations, le docteur Pino Cusumano voit arriver des patientes âgées avec des cancers du sein très avancés, alors que la plupart viennent de maisons de repos ou de structures similaires. Face à ce constat inquiétant, le médecin a cherché à comprendre et pour lui, il est urgent de réagir.

Une maltraitance passive

Pour le docteur Pino Cusumano, le système actuel a généré une maltraitance passive: "On a mis tellement de normes et de restrictions budgétaires que, notamment, un des postes qui a été le plus réduit, c'est le poste des soignants. Un soignant qui doit faire 30 toilettes sur une matinée, il ne peut pas tout voir. Tout le monde sait qu'en Belgique, il y a une pénurie croissante de médecins généralistes. Elle est également croissante dans les maisons de repos".

Le tout combiné à un vieillissement de la population: "Je pense qu'il est urgent de revoir notre organisation ou en tout cas avoir un plan pour se préparer à ce vieillissement de la population, sinon, on va tomber sur des catastrophes sanitaires qui, je pense, dans les pays civilisés, ne sont pas admissibles".

Pas de contrôle systématique

Que le problème soit soulevé, qu'une réflexion s'engage, Gaëtan Depierreux, directeur d'une maison de repos à Remouchamps, voit cela d'un bon œil: "Je suis totalement ouvert à ce qu'on peut toujours améliorer" souligne-t-il. "C'est à voir et à discuter avec les décideurs, avec les organisations de maisons de repos, avec les maisons de repos, les infirmières, les soignants, pour voir quel est le meilleur moyen d'arriver à une situation meilleure en tout cas".

Gaëtan Depierreux assure qu'une surveillance existe: "Ici, en maison de repos, on intervient au niveau du contrôle visuel par la palpation, et évidemment plus chez les personnes qui peuvent être à risques". Mais il n'y a pas de contrôle systématique, avec mammographie.