Camera-etc, l'asbl liégeoise spécialisée dans le film d'animation, souffle ses quarante bougies

Créé en 1979, Camera-etc, asbl basée à Wandre en banlieue liégeoise, est reconnue comme Atelier de Production, Centre d'Expression et de Créativité de la Fédération Wallonie-Bruxelles et a pour objectif la réalisation, la production et la diffusion de courts métrages d'animation. Ceux-ci sont réalisés en utilisant des techniques qui ne se limitent pas qu'au dessin. "Le dessin animé est une technique parmi beaucoup d'autres" explique Sarah Martin, chargée de communication au sein de Camera-etc "nous on fait du cinéma d'animation traditionnel, ce qui recouvre plusieurs techniques que l'on pourrait qualifier d'artisanales. Le papier découpé, la pâte à modeler, les marionnettes ou encore les ombres chinoises. On ne crée pas les personnages ou les éléments de décors via un ordinateur en images de synthèse, on fabrique d'abord avec les mains avant de filmer et de sonoriser. On est à contre-courant des standards habituels de l'industrie du cinéma d'animation".

Reconnaissance internationale

Outre des ateliers d'initiation en milieu scolaire, Camera-etc propose également des stages pour les enfants mais également pour les adultes. L'asbl soutient aussi la création professionnelle en produisant et coproduisant des œuvres d'auteurs. Des films diffusés en Belgique et à l'étranger qui font l'objet d'un engouement étonnant. "Nos activités sont bien fréquentées et nos films sont largement diffusés" explique Sarah Martin " on a la chance d'avoir une personne dans l'équipe qui se charge de la diffusion et qui envoie nos réalisations dans les festivals, que ce soit les films d'auteurs ou les films collectifs, et on a en moyenne deux-cent à deux-cent cinquante sélections par an et on remporte une vingtaine voire une quarantaine de prix parfois. Donc il y a un réel engouement, une réelle reconnaissance pour ce genre".

40 ans ça se fête!

A l'occasion de ses 40 ans, Caméra-etc propose une exposition déjà accessible à Bruxelles jusqu'au 1er mars dans le studio 2 de Flagey, dans le cadre du festival Anima. Cette exposition déménagera ensuite à l'Institut Saint-Luc à Liège du 6 au 28 mars. Une projection de huit films récents est également au programme. Elle aura lieu le 10 mars à l'An Vert, à Liège. Infos: www.camera-etc.be