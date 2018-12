Calla-Garden, les jardins d'intérieur liégeois qui boostent vos petites plantes

Il y a 3 ans, 3 étudiants liégeois créent un jardin d'aromatiques d'intérieur innovant et design appelé "4senses". Si l'objet est attractif, le parcours pour arriver à le commercialiser est loin d'être simple…. Aujourd'hui, le nom de cette start-up est "Calla- Garden". Elle propose 3 variétés de jardins d'intérieur et également l'achat de graines issues de l'agriculture biologique. Une belle réussite pour 2 de ces jeunes étudiants à la tête d'une dizaine de personnes.

La volonté d'entreprendre malgré les embûches

Avec tous les deux un diplôme d'ingénieur en poche, Florian Paquay et Romain Trigaux s'inscrivent à HEC Entrepreneurs ce qui les mènent à la création de "Calla Garden".

Florian Paquay (un des créateurs de "Calla-Garden") : "C'est souvent le parcours du combattant car on part de zéro que ce soit en marketing, en finance ou en développement de produits. Il faut également développer son réseau et aller trouver des investisseurs. On passe par des avis positifs sur le produit et d'autres qui le sont moins. Cela nous a pris 2 ans pour développer notre projet. Le temps de trouver les bons partenaires et également de réaliser des tests. Il ne faut pas oublier que les plantes sont un organisme vivant, nous avons donc testé différentes lumières, différents arrosages et différents nutriments avant d'arriver à un résultat abouti".

Des produits tout nouveaux

Outre, le modèle standard de jardin d'intérieur équipé d'un arrosage par capillarité et d'un éclairage Led, la gamme s'élargit avec une édition limitée qui propose un objet bicolore (gris et blanc) ainsi qu'une plus grande autonomie d'arrosage grâce à un système à pompe.

"Nous avons un nouveau pot qui s'appelle "Terra", explique Florian Paquay. C'est à nouveau un pot auto-arrosant avec une réserve d'eau qui est visible. L'arrosage se fait également par capillarité. Ce petit pot peut contenir une seule plante et il est composé d'un vase en verre et d'un pot en terre cuite. Et on peut choisir d'ajouter une lampe Led horticole design ou pas pour les plantes qui ont besoin de plus de lumière".

Le site: https://calla-garden.com/