Cafouillage dans la sélection des gymnastes pour les championnats francophones?

Les gymnastes en Province de Liège sont furieuses, en tout cas certaines de celles qui ont tenté de se sélectionner pour les championnats francophones. Ces championnats francophones sont prévus les 16 et 17 mars à Eghezée. Mais pour y participer, il faut être choisi. Le problème c'est que les critères ont changé.Il n'est plus question d'atteindre des minima.

Cette année, il a fallu attendre les résultats des épreuves de toutes les provinces et c'est un système de quota qui a été privilégié.

Par Province et pas par points

Emilie n'en revient toujours pas avec 45, 299 points , elle n'est pas sélectionnée , une namuroise l'est , elle, avec à peine 43 points. Pour l'adolescente qui s'entraîne jusqu' à 10H par semaine, c'est difficile à comprendre: " je trouve que c'est injuste parce qu'ils ont uniquement fait par rapport aux places alors qu'ils devraient tenir compte des points." Pour la jeune fille trop, c'est trop. Elle a décidé d'arrêter la compétition.

L'explication, c'est un changement de programme. " Nous travaillons avec un tout nouveau programme, avec des nouveaux cours pour former les juges. En septembre, tous les clubs, tous les juges ont bien été prévenus que aucun minima ne serait fixé à l'avance. La décision a été prise à l'unanimité", explique Fabienne Schoon. La responsable technique de la fédération francophone explique que c'est plus équitable: " on a vu une différence énorme entre provinces pour les notes d'exécution. Pour être juste, pour permettre à chaque province d'être représentée, nous avons fonctionné avec un prorata en fonction des catégories d'âge et par rapport au nombre de gymnastes participantes. Sans cela , deux provinces où les gymnastes étaient moins nombreuses et où on a coté plus sévèrement, ces deux provinces n'auraient pas été représentées".

Les juges auraient donc été plus cléments à Liège qu'à Namur par exemple. Résultat, il y a eu un quota de 10 gymnastes sélectionnées pour la Province de Liège. Les suivantes même avec plus de points que les Namuroises ou lesLuxembourgeoises ont été recalées.

Manque de transparence

Avoir une représentation par province, tout le monde comprend mais "alors pourquoi garder des points juqua'u centième ? Pourquoi agir différemment dans une autre division de ce championnat? Autant dire directement ce sera les 10 premières et ça n'a pas été le cas", se demande, Véronique , la maman d'Emilie qui relaye aussi la position d'autres parents.

Beaucoup de questions sont remontées à la fédération car en Province de Hainaut, il y a aussi eu le même souci. La fédération va en tenir compte pour notamment avoir une évaluation plus linéaire de la part des juges.