CA public de Publifin (Enodia): un exposé sur des chiffres vieux d'un an

A quoi a bien pu servir le conseil d'administration Public de l'intercommunale Publifin - Enodia ? En tout cas pas à prendre une quelconque décision. La séance s'est résumée à un exposé sur des chiffres vieux d'un an. Et le public ne s'était pas déplacé.

Dans la salle, à part les administrateurs, pas plus d'une dizaine de têtes, dont du personnel de l'intercommunale et des journalistes. Tout ça pour entendre le bilan de l'année... 2017. "Le décret" justifie la présidente Muriel Targnion, "nous demande - au minimum - de parler du contrat de gestion. Et le contrat de gestion, c'est toujours celui de l'année avant. Donc le contrat de gestion voté en 2018, c'est celui de l'année 2017. C'est la règle que nous impose la Région".

Les questions ne pouvaient sortir de l'ordre du jour

A la fin de l'exposé, la présidente a demandé s'il y avait des questions. Le public, très rare, a gardé le silence. Le seul à avoir tenté d'intervenir, c'est l'écolo Julien Vandeburie : "Des chiffres... Tout a l'air d'aller bien... On fait des bénéfices... Mais pas un mot sur la gestion de l'intercommunale, sur ce qui s'y passe, sur son avenir, rien ! Et quand on veut faire une intervention là-dessus, on nous répond que ce n'est pas dans l'ordre du jour !"

"Les questions sont posées sur l'ordre du jour. On ne vient pas sur des points qui ne sont pas à l'ordre du jour" réplique la présidente, qui a clôturé la séance. L'administrateur ecolo se dit déçu et estime que "dans cette intercommunale on aime bien quand c'est cadenassé".

Ce conseil d'administration public n'a pris aucune décision - mais le décret ne le prévoit pas. Le public était absent. Les informations exposées étaient connues depuis un an. Tout ça est resté très formel. Difficile de parler d'un exercice de transparence.