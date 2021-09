Ça commence à sentir le croustillon : derniers préparatifs avant l’ouverture de la Foire d’octobre à Liège

"Le gros du travail est fait. Maintenant, ce qu’il nous reste, ce sont des câbles, le nettoyage, la sécurité, les contrôles", résume Harrisson Onderwater, impatient d’accueillir petits et grands dans le Rotor. Cette attraction, c’est l’une des plus anciennes de la Foire. Et les Liégeois font partie de ses plus grands fans, assure le forain.

Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la Foire d’octobre fait son grand retour ce samedi 2 octobre à Liège . Après plus d’un an d’inactivité, c’est évidemment un grand soulagement pour les forains qui, cette année, bénéficient de la gratuité pour leur emplacement. À quelques jours du lancement de cette édition 2021, dernière ligne droite pour les préparatifs.

À quelques jours du top départ, les forains sont tout aussi excités que le public à l’idée de s’installer sur le boulevard d’Avroy. Financièrement, il était temps : "On est restés 15 mois sans activité. C’est long… Heureusement, on a eu quelques aides de l’Etat mais ça ne couvre pas tous les frais." Pour Michel Verhaeren, ouvrir son stand de tir-ficelles est un soulagement.

Charles Treyoux, lui, est le propriétaire d’un stand de tir au bouchon : "On est vraiment heureux, on est resté un an et demi sans rien gagner. Maintenant, les foires qu’on recommence sont vraiment bonnes et on est content de venir à Liège", qui est une de ses foires préférées confie-t-il.