C'était l'ancien hôpital des mineurs blessés: à Montegnée, la clinique de l'Espérance va bientôt disparaître

C'est au printemps de l'année prochaine, dans environ 1 an donc, que s'achèvera le vaste chantier de la clinique du MontLégia, à Glain, en bordure d'autoroute, sur le site de l'ancien charbonnage de Patience et Beaujonc. 'Un hôpital "3 en 1" qui devrait être inauguré en octobre 2019 et regroupera les activités actuelles des cliniques St-Joseph, St-Vincent et de l'Espérance.

La clinique des mineurs blessés

Avec la fermeture de cette clinique de l'Espérance, c'est une page de la grande histoire liégeoise qui va se tourner. Simple dispensaire au départ , elle a été créée il y a un peu plus de cent ans, pas par le corps médical, mais par la société des Charbonnages Espérance et Bonne Fortune. On est alors en plein essor industriel et les blessés de la mine sont nombreux. Comme le rappelle le docteur Albert Debrun, ancien chef du département de médecine de l'appareil locomoteur au CHC "Lors du creusement des galeries de mine, il y avait de nombreux éboulements, ce qui provoquait des traumatismes graves: des fractures de membres, des fractures de colonne vertébrale, des écrasements, qui nécessitaient des soins lourds. C'est pour cela qu'il fallait absolument créer à proximité des charbonnages une clinique d'urgence comme celle de l'Espérance. Et une fois qu'on avait sauver ces patients, il fallait les remettre sur pieds. Dans les années cinquante a donc été inauguré un service de revalidation, un des premiers du pays". Une fois fermée, la clinique de l'Espérance sera en partie détruite et reconvertie en logements et maison de repos