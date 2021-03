C'était il y a un an, déjà ou seulement : retour sur l'arrivée du Covid au Bois de l'Abbaye à Seraing

C’était le vendredi 13 mars 2020. La journée commence plutôt calmement. Pourtant ce jour-là, tout bascule à l’hôpital du Bois de l’Abbaye, à Seraing. Son personnel est informé du passage en phase d’action du plan d’urgence hospitalier. La Belgique entre dans une crise dont elle ne mesure pas encore l’ampleur. Il faut faire de la place, les patients Covid affluent. Toutes les consultations et les interventions programmées sont reportées. C’était il y a un an seulement, ou déjà. Deux vagues plus tard, nous sommes retournés voir les acteurs de terrain. ►►► À lire aussi : D’une " légère grippe " au " pays le plus touché " : les déclarations, les mesures… et puis les chiffres Le service gériatrique se transforme en aile Covid…

Le service gériatrique se transforme en aile Covid. - © RTBF Ce scénario, Bernard Geurde, directeur médical du Bois de l’Abbaye l’appréhendait : "On avait tous en tête les images qui arrivaient d’Italie. Puis on voit débarquer cette situation-là chez nous et on n’en voulait absolument pas, évidemment." Alors l’hôpital s’adapte. En seulement quelques heures, le service de gériatrie mute en aile Covid, comme s’en souvient Bérénice Brees, infirmière en gériatrie : "Nous avions peur parce qu’on ne savait pas trop bien où on allait, on ne savait pas quel type de patientèle on allait avoir, on ne connaissait pas trop le coronavirus." Des inconnues cumulées à des risques de pénuries de matériel, comme elle le rappelle. …et le service orthopédique se vide

Pendant que l’unité gériatrique déborde de patients Covid, celle d’orthopédie est désertée. - © RTBF Pendant que l’unité gériatrique déborde de patients Covid, celle d’orthopédie est désertée. Le service est quasiment mis à l’arrêt du jour au lendemain : toutes les opérations non essentielles sont reportées. "D’un instant à l’autre, on a appris que l’hôpital devait arrêter les interventions. Nous, on est en chirurgie, c’est notre quotidien. Donc apprendre du jour au lendemain qu’on arrête d’opérer… on n’avait jamais vu ça", assure Silvana Sollima, infirmière en chef en orthopédie. Le choc est véritable pour cette professionnelle de la santé : "On ne savait pas ce qu’on allait faire, ce qu’on allait devenir et ce qui allait nous tomber dessus. On ne connaissait pas encore exactement cette maladie… Masque ? Pas masque ? Protections ou pas ? Distanciation ? C’étaient des mots qui pour nous étaient nouveaux, inconnus." Renforts militaires

Lors de la deuxième vague, les militaires sont arrivés en renfort. - © RTBF La première vague est intense, stressante, éreintante. En été, la situation se calme. Mais dès l’automne, les balbutiements des chiffres angoissent le personnel médical. Ce sont en réalité les prémices d’une deuxième vague qui frappe en novembre. Rapidement, l’hôpital du Bois de l’Abbaye se retrouve débordé. Alors les militaires arrivent en renfort. "On était soulagé", reconnaît Silvana Sollima. "Même si c’était assez perturbant et impressionnant de devoir donner les clés comme ça." L’infirmière en chef coordonne leur travail et les guide au sein de l’hôpital. Tandis que son équipe est dispatchée dans les autres services qui en ont besoin. "Un an après, je ne peux dire que merci" Quand la situation sanitaire le permet, le service gériatrique retrouve sa fonction initiale. Pour notre infirmière en gériatrie, c’est un soulagement : "C’est une libération parce qu’il y a une fatigue, une lassitude, un peu, je pense, une perte d’identité professionnelle aussi puisque les soins qu’on administre ne sont pas les mêmes que dans un service de gériatrie." Silvana Sollima, elle aussi, se réjouit que l’hôpital ait pu retrouver un rythme un peu plus normal. "L’activité a évidemment très bien repris, notamment parce qu’il a fallu rattraper tout le retard généré par les mois de fermeture Covid. Mais le Covid est toujours là. Donc les procédures sont adaptées, qui nous complique quand même encore la vie", ajoute l’infirmière en chef. Vague après vague, l’hôpital a bien dû s’adapter : "On s’est vraiment recentrés sur nous-mêmes. On a eu relativement peu d’aide de l’extérieur. On avait peu de consignes et elles étaient souvent contradictoires alors on a dû improviser. Lors de la deuxième vague, on était beaucoup plus structurés, mieux organisés, on savait mieux ce à quoi on avait affaire", retrace le directeur médical de l’hôpital, reconnaissant de l’énergie déployée par l’ensemble des équipes. "Je dois dire qu’après un an, le mot que j’ai pour toutes ces personnes, c’est merci !"